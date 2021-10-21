換臉謎片女主奎丁挨告！播送神秘女自慰片　和解獲撤告金額保密

▲網紅「奎丁」被控播放側錄的女子自慰視訊，事後雙方達成金錢和解獲撤告。（圖／翻攝自zamy_ding）

記者劉昌松／台北報導

被選為「最想一夜情的Youtuber」的網紅奎丁，日前因成為小玉「變臉謎片」女主角之一時透露傷心「太讓人失望了」，其實奎丁自己日前也曾因為在YT上，播放1名神秘女子在聊天app「S Talk」應邀露奶自慰的影片，這名女子發現後怒告奎丁涉嫌妨害秘密，但雙方達成金錢和解，台北地檢署處分不起訴。

奎丁(本名王靖宜)5月遭爆料播放女子自慰影片的視訊片段後，曾證實該這段影片是與S Talk談的業配，主要訴求是實測交友軟體的使用情形，但在影片上架後不久，就接到業者通知下架。但影片中的神祕女子仍不滿，自己在S Talk上，應客戶要求一對一裸身自慰影片遭側錄而提告。

檢警勘驗奎丁當時上架影片，發現影片中播放的神秘女子使用S talk側錄時間很短，且全部畫面包括神秘女子和背景都打上了馬賽克，很難看出當時神秘女子的動作，頂多從呻吟聲，隱約辨識女子在做什麼，卻無法看出女子身分。

而就在案件送進台北地檢署展開調查的同時，神秘女子和奎丁簽下和解書，表明已經達成金錢上的和解，神秘女子願意撤告，但和解金額數保密事項，台北地檢署因此處分不起訴奎丁。

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