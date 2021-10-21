黃捷為「換臉謎片」受害者發聲　粉專曝驚人聲量

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者賴文萱翻攝）



政治中心／綜合報導

百萬訂閱Yuotuber小玉（朱玉宸）涉嫌利用AI繪圖演算技術「deepfake」後製名人換臉A片販售牟利，高雄市議員黃捷也受害，事發後，黃捷也在臉書標記同樣受害的網紅，呼籲一起提告。根據TPOC台灣議題研究中心數據揭露，黃捷發文的26小時內，已超過10萬人按讚、逾4千則留言、2千多次分享，貼文成效驚人。

對於此次發文帶來的流量，根據TPOC台灣議題研究中心透過Quickseek快析輿情資料庫，交叉比對此次被標記的9名網紅、實況主的粉絲和社群互動狀態，她們均擁有近10萬至百萬不等的龐大粉絲群，黃捷貼文引來這些自帶流量的網紅迴響，根據統計，本週曾於這9人臉書留言互動的網友中，也有4％帳號前往黃捷粉絲專頁留言。

黃捷向來在網路上擁有極高的人氣和聲量，這次能快速串聯網紅及實況圈，受惠於她過去和該領域的經營互動；也因此，對比同樣是換臉事件受害人的民進黨立委高嘉瑜、台北市政府副發言人黃瀞瑩，黃捷近兩天靠聲援被害者賺近約1.3萬則聲量，遠超高嘉瑜1.5倍、黃瀞瑩23.6倍，而臉書接連2篇貼文勇敢表態，總互動數也突破13萬次，勝過高嘉瑜近15倍，相當可觀。

據研究中心分析，黃捷能夠在短時間內快速完成串聯、為受害者發聲的行動，並在社群平台創造互動效果及聲量，無怪乎對比近期「刪Q」案冷颼颼，年初「罷捷」卻是全黨動員拯救無黨籍的黃捷，力挺她保住議員席位，看準的就是黃捷有望在議題溝通上扮演更多元、更具功能性的角色。