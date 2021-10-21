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快訊／桃園地院法官蔡政佑偷拍女法官　判刑5月定讞

▲▼桃園地院法官蔡政佑，因偷拍女法官電腦涉侵犯隱私，到高院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲桃園地院法官蔡政佑，偷拍女法官電腦遭判刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園地院男法官蔡政佑懷疑同辦公室的曾姓女法官有婚外情，竟偷拍曾女辦公室電腦螢幕，向院長檢舉。女法官提出妨害秘密罪告訴，蔡政佑一審遭判刑5月。案經上訴，高等法院21日宣判，高院仍認定蔡政佑有罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，全案定讞。

本案發生於去年5月25日中午時分，曾姓女法官因有事暫時離開辦公室，請求同辦公室的法官蔡政佑代為處理公務，蔡男竟藉此機會，觀看曾女與他人間之LINE對話紀錄。蔡男懷疑曾女可能有婚外情，立即以自己手機拍攝曾女電腦螢幕上之LINE對話畫面，並將本事告知桃園地院院長邱瑞祥，還提供拍攝之照片。

但院長調查後，曾女向院長表示雙方均已離婚，並非婚外情。院長轉告蔡男，但蔡男不信，又在同年6月17日下午，趁無人在辦公室之際，偷偷使用曾女公務電腦，再以手機拍攝電腦螢幕畫面約20餘張照片。由於曾女早就擔心被調查，因此在座位後方裝設監視器，拍下蔡男偷偷使用曾女電腦的畫面。曾女隨即提出妨害秘密告訴，並請求檢方搜索桃園地院，全案因此爆發。

案件爆發後，蔡男除面對刑事責任外也被送評鑑，最後「法官評鑑委員會」將他移送職務法庭審理，並建議撤職。蔡男於今年5月間已先被停職，股別取消，案件轉分其他法官，目前靜候懲戒結果。

刑事偷拍部分，蔡男一審遭判刑5月，案經上訴，高等法院二審審理期間，曾女當庭痛哭，說「想殺死那天忘記關電腦的自己，一切都不會發生。」並建請法院從重量刑，不要給予蔡男緩刑。至於蔡男僅回覆自己非常抱歉，事發後雖然積極尋求和解，但未能成功；他還說，聽到曾女的陳述後，認為如果自己受到懲處就能夠能療癒她的痛苦，他願意接受，向曾女致歉。

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