批蔡英文是威權國民黨的既得利益者　羅智強：有什麼資格出來說嘴？

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

針對民進黨立委黃國書坦承曾被迫擔任國民黨線民，兼任民進黨主席的總統蔡英文20日於中常會上表示，轉型正義用意並非鬥爭，更該深究國民黨威權體制是透過什麼手段，讓一般民眾、年輕學子成為加害體系的一環。對此，台北市議員羅智強指出，國民黨30年前威權很糟，「但國民黨一路栽培的蔡英文有什麼資格說嘴？」

羅智強表示，國民黨30年前的威權是很糟，所以國民黨下台了、洗心革面了、蛻變成真正的民主政黨了，但蔡英文閹割公投、清算在野、豢養媒體、把監察院變成東廠，「請問蔡英文，妳幹多少威權的骯髒事？」

對於蔡英文評論30年前國民黨養線民，羅智強反批，羅智強指出，今天如果是施明德、呂秀蓮、陳文茜，這些曾經被30年前威權國民黨傷害過的人，出來罵國民黨威權，國民黨沒話好說就是閉嘴反省，但養1450到處霸凌別人，是網路時代威權執政者的新線民，「蔡英文有什麼資格出來說嘴？」

蔡英文日前在中常會中表示，這幾天有關轉型正義的話題在黨內外受到矚目，而在討論個案之前，她先談了一下，政府推動轉型正義的初衷。

蔡英文說，台灣經歷了全世界最長的戒嚴，在這38年戒嚴期間，因為國民黨威權體制的迫害，許多台灣人民失去了他們的自由，甚至是生命，即便1987年宣布解嚴，黨國的政治偵防工作還是持續進行。

對於這段歷史的真相，蔡英文表示，特別是當年黨國威權體制，為了限縮人民自由、打壓反對運動，所運用的各種手段，仍然還未被徹底釐清，相關的責任如何釐清，仍待社會集體討論，而這個歷史傷痕的彌平，以及社會真正的和解，也還有一段路要走。

「轉型正義真正的用意，並非清算，更非鬥爭，而是讓威權統治機關所犯下的過錯，可以被揭露，讓受害者可以清楚歷史的真相。」蔡英文認為，這能讓社會在充分理解當年傷痛的歷史之後，找到和解的可能，並且讓這個國家可以繼續作為一個共同體，往前走下去。