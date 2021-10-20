黃國書線民風波　柯文哲：至少1、2萬人當過「要全公布嗎？」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委黃國書近日被爆，曾擔任情治單位線民，他事後坦承並宣布退黨，且不再尋求連任，使外界關注促轉會發布的監控檔案。台北市長柯文哲認為，當過線民的至少有1、2萬人，現在要全部公布嗎？

柯文哲20日赴台北市議會，國民黨籍議員羅智強詢問，身為民眾黨的創黨主席，「你是不是執政黨派在民眾黨的線民？」柯文哲回應，「不會啦！我是被監視的。」

羅智強表示，30年前威權時期，國民黨佈建在民進黨的線民中，「黃國書只是小咖中的小咖」，還有2個「線民黨主席」。柯文哲回應，一個是江鵬堅，另一個自己不知道。

▲台北市議員羅智強。（資料圖／記者李毓康攝）

羅智強說，一個政黨連創黨主席都是威權國民黨佈建的線民，是不是時代的悲哀？自己看不起的是，過去曾是國民黨派在民進黨的抓耙子，現在搖身一變成了民主鬥士，在民進黨內吃香喝辣、呼風喚雨，「還可以監控柯文哲，你覺得這諷不諷刺？」柯文哲則表示「時代的悲哀。」

羅智強提及，民進黨現在完全執政，促轉會資料都在其手上，像黃國書這種小咖就不塗白，讓對方被公審、活活打死，但遇到黨內大咖就「拿立可白蓋起來」，這樣選擇性做法叫轉型正義嗎？

柯文哲則說，現在就是捅了蜂窩，當過線民的人至少有1、2萬人，「我看最少是1萬人以上，現在要怎辦？要公佈嗎？」

羅智強強調，30年來都不知道是誰，這1、2萬人，到底還有多少人活在民進黨內，但一個都沒抓到，民進黨不是線民窩嗎？現在一個個變成民主鬥士，「這很好笑！」倘若民進黨佈建一堆線民在民眾黨內，不覺得也是悲哀嗎？

最後，羅智強認為，要就全部公布，不要選擇性公布，公布黃國書「說真的只是鬥爭而已！」要就全部公布，把所有歷史檔案資料公布，才能叫轉型正義。

但柯文哲認為，這件事很為難，因為有超過1萬多人。羅智強追問，那只公布在民進黨當過縣市首長、黨主席的。柯文哲回應，「這個就很麻煩了。」