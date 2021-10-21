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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批陳柏惟表現乏善可陳　孫大千：讓蔡英文想背書都詞窮

▲▼陳柏惟為高雄罹難者默哀1分鐘，並表示行程照走不再接受採訪。（圖／陳柏惟服務處提供）

▲立委陳柏惟。（圖／陳柏惟服務處提供）

記者杜冠霖／台北報導

立委陳柏惟本週六（23日）將進行罷免案投票，兼任民進黨主席的總統蔡英文20日於中常會上表示，投票日就快到了，她請大家繼續關心，不要讓認真的人孤單。對此，前國民黨立委孫大千表示，陳柏惟表現乏善可陳，只有罷免掉不認真的人，才不會「讓認真的人孤單」。

蔡英文於會中表示，這週六就是台中第二選區立委罷免案的投票日，許多同志都到台中，為友黨的陳柏惟加油打氣，陳柏惟在近來的苦行中說，初心應該就是為民眾服務，然後跟民眾在一起。

蔡英文再度喊話，強調投票日就快到了，她請大家繼續關心，我們應該要用更成熟的姿態來面對，冷靜地做出選擇、不要讓認真的人孤單。

對此，孫大千指出，民進黨上從總統、副總統、和行政院長，下到立法院黨團，在支持背書陳柏惟的時候都會面臨到詞窮的困境，最後只能陷入自說自話的打高空橋段，「他們口中所描述的那一位認真優秀的立委，和民眾心目中的陳柏惟實在有天壤之別。」

對於陳柏惟問政表現，孫大千表示，如果不是因為陳表現實在太乏善可陳，又怎會害這些全力救援的綠營政客如此的難以啟齒，言不由衷？連隨便舉幾個陳柏惟在立法院的優秀質詢或者是重要法案都提不出來，「民進黨政治人物心虛的力挺，只是再一次的證明了，陳柏惟真的應該被罷免！」

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