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逼柯文哲覆誦「蔡英文4個堅持」　簡舒培134秒打斷6次：都在廢話

記者鄒鎮宇／綜合報導

總統蔡英文於國慶雙十大典時，點名在野黨主席約定「4個堅持」，讓民眾黨主席、台北市長柯文哲認為「只是我們常常會覺得不服氣，為什麼她講就是台灣價值，我們講就是中共同路人？」對此，民進黨發言人、台北市議員簡舒培20日在議會質詢時，逼柯覆誦蔡英文的4個堅持，卻在134秒內接連打斷對方說話6次說，「你已經跟我廢話1分鐘了」。

▲▼台北市議員簡舒培談台北市長柯文哲擬舉債自購疫苗。（圖／台北市議員簡舒培提供）

▲台北市議員簡舒培。（圖／台北市議員簡舒培提供）

柯文哲20日於台北市議會報告明年預算，在備詢台上被簡舒培逼迫覆誦蔡英文的4個堅持，「你既然說她（蔡英文）講的是廢話，那就把句子唸出來就好」，「你敢不敢嘛？敢不敢？」

簡舒培直言，柯文哲認為蔡英文的4個堅持是「廢話」，那柯應該可以直接說出來，堅持逼柯文哲覆誦，但柯文哲開口說「我跟你講，第一點…」就接連被打斷6次（下方影片5：25、5：34、5：43、6：02、6：30、6：59），讓柯氣憤地說，「中華人民共和國與中華民國互不隸屬，這哪有什麼困難？我台北市長，不需要給你當小學生教育！」

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤召開疫情記者會。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲被逼迫覆誦「蔡英文的4個堅持」。（圖／北市府提供）

「我為什麼要照著你的話？」柯文哲在影片7分21秒處直接回應，簡舒培則說，「沒有嘛，你敢講人家是廢話，廢話是我叫你講的嗎？廢話是我叫你講的嗎？」柯被跳針式回應氣到說「我跟你講，用網軍治國、用側翼治國是民主自由嗎？黨政軍退出媒體，是哪個黨的政見？黨政軍退出媒體，是哪個黨的政見？」

簡舒培立刻說「唸！你不敢唸，就跟蔡英文道歉！」由於雙方火氣上來，台北市議會議長陳錦祥也出面，要求雙方冷靜。

該段影片經上傳後，網友看完紛紛留言，「身為一個台北市民切認真這段質詢看完，這議員的諮詢內容什麼跟台北市民完全沒有相關，完全就是要故意激怒被質詢者」、「哇塞！現在要背誦『蔡語錄』了嗎？」、「照著唸要幹嘛？儲值綠色價值？」「其實我不明白。台北議會不能限制議員問一些關於市政的質詢嗎？」、「作為大安區選民，簡議員的表現令人失望。妳真心有心要為台北市民發聲嗎？」

也有網友幫簡舒培說話，「太好笑了，叫他唸他又不敢唸」、「一堆柯粉跑來說要出蔡語錄，可是你們師父自己就有出柯語錄喔」、「文哲的網軍好多」、「說的好…他就是不敢如法炮製說一遍！心虛啊」、「柯粉常捧柯市長敢講　現在來崩潰說為何要逼為何要講廢話　選擇性敢講」。

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