被簡舒培要求唸4個堅持！柯文哲怒嗆：蔡英文講廢話　「我為何要重複？」

▲台北市長柯文哲、台北市議員簡舒培20日為總統蔡英文的「4個堅持」爭執。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文於國慶雙十大典時，點名包括身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲在內，在野黨主席約定「4個堅持」，但台北市長柯文哲日前表示，這些話是「廢話」。台北市議員簡舒培20日要求柯文哲直接講出蔡英文4個堅持，但柯文哲表示，「她是廢話，我為什麼要重複？」兩人在議場砲火全開。

柯文哲20日赴台北市議會報告明年預算。針對柯文哲稱蔡英文4個堅持是廢話，簡舒培表示，希望柯文哲能站在備詢台上，把蔡英文10月10日的4個堅持一字一句、一字不漏講出來，「你既然說她（蔡英文）講的是廢話，那就把句子唸出來就好。」

只見柯文哲並未照做，簡舒培怒批，「不要浪費我時間，你敢不敢講？」柯文哲則回應，「我怎麼不敢講？第一點是這樣⋯」聽聞柯文哲仍未說出4個堅持，簡舒培再批，「我現在要求一件事情，把這4個堅持亮出來，你只要講4個堅持，你既然認為是廢話，那你就唸出來。」

柯文哲回應，「我跟你講，這（4個堅持）裡面，1、3、4是對的。」但他也質疑「我不需要當個小學生，讓你（簡舒培）當老師來指導。」自己怎麼會不敢講？但在4個堅持裡面，「中華人民共和國與中華民國互不隸屬，這哪有什麼困難？我台北市長，不需要給你當小學生教育！」

簡舒培認為，柯文哲形容蔡英文說「廢話」，卻讓國台辦跳起來，要求柯文哲把4個堅持唸出來。但柯文哲回擊，「我為什麼要照你的話做？她（蔡英文）說得跟她做得一樣嗎？」簡舒培則秒答「一樣啊！」

此時，柯文哲突然大聲怒批，「我跟你講，用網軍治國、用側翼治國是民主自由嗎？黨政軍退出媒體，是哪個黨的政見？黨政軍退出媒體，是哪個黨的政見？」而簡舒培聽聞後也憤怒回擊，「唸！你不敢唸，就跟蔡英文道歉！」面對現場火藥味十足，台北市議會議長陳錦祥出面呼籲柯文哲冷靜一下。

柯文哲冷靜後回應，4個堅持的實質內容「我們都同意」。不過簡舒培認為，那就直接唸出來，本來是要柯文哲在雙城論壇、2022年姐妹市時重申台灣價值，想不到柯文哲根本不敢唸4個堅持。



柯文哲則強調，「我為什麼要重複她（蔡英文）講話？她是廢話，我為什麼要重複？我不需要重複蔡英文講的話。」

簡舒培認為，柯文哲想要擺脫「中共同路人」稱號，那「我今天就給你這個機會，你就講，4個堅持唸出來，我就相信你講的！」柯文哲則說，簡舒培不是小學老師，自己也不是小學生，「我是大學教授啦！我跟你說，沒要給你教！」

聽到柯文哲言論，簡舒培回擊，「台大教授了不起嗎？你只是讓大家看不起台大教授而已。」柯文哲則說，「你不要得罪一票台大教授。」

最後，簡舒培強調，「你讓台大教授被歧視，會被人家笑啦！」柯文哲回應「你們不要這樣搞意識形態。」