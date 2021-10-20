　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被簡舒培要求唸4個堅持！柯文哲怒嗆：蔡英文講廢話　「我為何要重複？」

▲▼台北市長柯文哲、台北市議員簡舒培20日為四個堅持爭執。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲、台北市議員簡舒培20日為總統蔡英文的「4個堅持」爭執。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文於國慶雙十大典時，點名包括身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲在內，在野黨主席約定「4個堅持」，但台北市長柯文哲日前表示，這些話是「廢話」。台北市議員簡舒培20日要求柯文哲直接講出蔡英文4個堅持，但柯文哲表示，「她是廢話，我為什麼要重複？」兩人在議場砲火全開。

柯文哲20日赴台北市議會報告明年預算。針對柯文哲稱蔡英文4個堅持是廢話，簡舒培表示，希望柯文哲能站在備詢台上，把蔡英文10月10日的4個堅持一字一句、一字不漏講出來，「你既然說她（蔡英文）講的是廢話，那就把句子唸出來就好。」

▲▼台北市長柯文哲、台北市議員簡舒培20日為四個堅持爭執。（圖／記者袁茵攝）

只見柯文哲並未照做，簡舒培怒批，「不要浪費我時間，你敢不敢講？」柯文哲則回應，「我怎麼不敢講？第一點是這樣⋯」聽聞柯文哲仍未說出4個堅持，簡舒培再批，「我現在要求一件事情，把這4個堅持亮出來，你只要講4個堅持，你既然認為是廢話，那你就唸出來。」

柯文哲回應，「我跟你講，這（4個堅持）裡面，1、3、4是對的。」但他也質疑「我不需要當個小學生，讓你（簡舒培）當老師來指導。」自己怎麼會不敢講？但在4個堅持裡面，「中華人民共和國與中華民國互不隸屬，這哪有什麼困難？我台北市長，不需要給你當小學生教育！」

簡舒培認為，柯文哲形容蔡英文說「廢話」，卻讓國台辦跳起來，要求柯文哲把4個堅持唸出來。但柯文哲回擊，「我為什麼要照你的話做？她（蔡英文）說得跟她做得一樣嗎？」簡舒培則秒答「一樣啊！」

此時，柯文哲突然大聲怒批，「我跟你講，用網軍治國、用側翼治國是民主自由嗎？黨政軍退出媒體，是哪個黨的政見？黨政軍退出媒體，是哪個黨的政見？」而簡舒培聽聞後也憤怒回擊，「唸！你不敢唸，就跟蔡英文道歉！」面對現場火藥味十足，台北市議會議長陳錦祥出面呼籲柯文哲冷靜一下。

柯文哲冷靜後回應，4個堅持的實質內容「我們都同意」。不過簡舒培認為，那就直接唸出來，本來是要柯文哲在雙城論壇、2022年姐妹市時重申台灣價值，想不到柯文哲根本不敢唸4個堅持。

柯文哲則強調，「我為什麼要重複她（蔡英文）講話？她是廢話，我為什麼要重複？我不需要重複蔡英文講的話。」

簡舒培認為，柯文哲想要擺脫「中共同路人」稱號，那「我今天就給你這個機會，你就講，4個堅持唸出來，我就相信你講的！」柯文哲則說，簡舒培不是小學老師，自己也不是小學生，「我是大學教授啦！我跟你說，沒要給你教！」

聽到柯文哲言論，簡舒培回擊，「台大教授了不起嗎？你只是讓大家看不起台大教授而已。」柯文哲則說，「你不要得罪一票台大教授。」

最後，簡舒培強調，「你讓台大教授被歧視，會被人家笑啦！」柯文哲回應「你們不要這樣搞意識形態。」

►秋冬裝激殺2折，快塞滿衣櫃！

ET快訊
快訊／笑笑發聲了！不知小玉在犯罪：我比誰都難受
90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃
曾和成龍對打！男星「爬山冥想中離世」　韓庚愛妻悲曝父親死訊
快訊／基隆市議員韓世昱涉貪　「列被告」檢調漏夜偵訊
鬧區驚見3公尺巨蛇盤踞空中　路人全嚇傻
情侶大玩前空翻　她整件洋裝被男友扯到「剩內衣褲」
陳芳語新歌登世界MV趨勢　榜上唯一中文歌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

姑姑大義滅親　陳玉珍批陳柏惟肇逃：共軍來犯拋國民

「陳柏惟絕對不應該被罷免」　姚文智：歌唱得比其他立委好

柯文哲遭嗆　黃瀞瑩開砲簡舒培「綠色價值比紅色還血紅」

爆料陳柏惟「聘哥哥」網友遭起底　PTT只發4篇文全是刪Q文

被簡舒培要求唸4個堅持！柯文哲怒嗆：蔡英文講廢話　「我為何要重複？」

網傳「同意罷免領3萬」　陳柏惟：沒聽過這說法

控基進黨幹部影射賄選「同意罷免領3萬」　刪Q總部怒：奧步盡出

黃國書線民風波　柯文哲：至少1、2萬人當過「要全公布嗎？」

范雲驚問臥底是誰？　曝當年監控「連同學沒通知我小考都有記錄」

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」 　鎮瀾宮14字回答

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

無照屁孩違規遭攔！不滿車被拖吊 嗆警「新來的菜鳥」...當場被壓制

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

「做得很累！做換臉謎片像機器人」 小玉自述被抓鬆一口氣：壓力好大

姑姑大義滅親　陳玉珍批陳柏惟肇逃：共軍來犯拋國民

「陳柏惟絕對不應該被罷免」　姚文智：歌唱得比其他立委好

柯文哲遭嗆　黃瀞瑩開砲簡舒培「綠色價值比紅色還血紅」

爆料陳柏惟「聘哥哥」網友遭起底　PTT只發4篇文全是刪Q文

被簡舒培要求唸4個堅持！柯文哲怒嗆：蔡英文講廢話　「我為何要重複？」

網傳「同意罷免領3萬」　陳柏惟：沒聽過這說法

控基進黨幹部影射賄選「同意罷免領3萬」　刪Q總部怒：奧步盡出

黃國書線民風波　柯文哲：至少1、2萬人當過「要全公布嗎？」

范雲驚問臥底是誰？　曝當年監控「連同學沒通知我小考都有記錄」

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」 　鎮瀾宮14字回答

遭爆不讓潛在買家聘自家員工　花旗銀行喊冤！

25醫護救新生兒！「牆上都是血」嬰全身發紫　4張照逼哭網友

「我牛棚投得好好的...」鄭凱文轉先發賭對了　拿12勝破兄弟紀錄

快訊／笑笑發聲「我比誰都難受」！不知小玉在犯罪：早知道一定會阻止

姑姑大義滅親　陳玉珍批陳柏惟肇逃：共軍來犯拋國民

吳念庭無安吞2K、王柏融代打敲安　西武主場最終戰勝火腿

只顧打電動害失智媽走失　羅平角色被罵不孝子：壞到自己都想打

賓士貓霸氣摟伴滿是粉紅色泡泡　奴才笑：結紮難忘恩愛過

全運會／向俊賢跳高重返2M21奪金達標亞運　感謝學弟緊追超有壓力

曾和成龍對打…男星「爬山冥想中離世」　韓庚愛妻悲曝父親死訊！

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

政治熱門新聞

顏寬恒喊話刪Q！照片1細節被酸太假

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」

快訊／傳被徵詢參選2022台北市長　林佳龍回應了

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

新北通報1男打完BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治

民進黨創黨主席是調查員　施明德證實

趙少康質疑苦行卻搭高鐵商務艙「一點都不苦」　陳柏惟粉專藏答案

「大甲媽氣到失眠！」台灣國成員筊杯：國共欺壓3Q

海軍曝一五一艦隊清甜美女上士　網暴動：簽10年也甘願！

蔡英文再替「3Q」陳柏惟喊話　「不要讓認真的人孤單」

提建言遭柯文哲捶桌喝斥　柯營幕僚：他變了

任內死百人被問政治責任　蘇貞昌挑眉：不會寬容自己

大支挺「玻璃心」　焦糖：辱華是早辱早自由

罷免陳柏惟倒數4天　顏寬恒反擊執政黨

更多熱門

相關新聞

防城中城悲劇！北市信維大樓21日救火演習

防城中城悲劇！北市信維大樓21日救火演習

台北市政府鑑於高雄「城中城」複合式大樓惡火釀46死嚴重傷亡，台北市政府將針對市內複合式大樓進行救災演練，21日於大安區信義路複合用途的「信維大樓」實施火災搶救演練，轄區大安警分局將配合實施災區警戒及交通管制工作。

黃國書線民風波　柯文哲：至少1、2萬人當過

黃國書線民風波　柯文哲：至少1、2萬人當過

全運會鐵人3項漏報　柯文哲：比賽都結束了怎麼辦？

全運會鐵人3項漏報　柯文哲：比賽都結束了怎麼辦？

彭文正「論文門」開庭缺席　檢聲請拘提

彭文正「論文門」開庭缺席　檢聲請拘提

柯文哲：支持黃珊珊選2022台北市長

柯文哲：支持黃珊珊選2022台北市長

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲簡舒培蔡英文四個堅持民進黨台北市議會

讀者迴響

熱門新聞

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

藝FUN券第2波幸運號碼出爐！

第2波農遊券幸運數開出！

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

直擊已婚網紅超哥深夜摟竹竿妹！

快訊／指揮中心記者會臨時暫停一次！取消原因曝光

快訊／金宣虎承認了！「因為我造成她傷害」

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

金宣虎前女友身份曝光！韓媒爆：她是美貌出名才女

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

好幸運！「這組末碼」農遊券、動滋券都到手

更多

最夯影音

更多
韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們
惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面