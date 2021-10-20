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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

龔明鑫今率團訪中東歐　外交部：打造強韌民主供應鏈

▲▼立法院經濟委員會 經濟部長王美花 國發會主委龔明鑫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國發會主委龔明鑫。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

近來我國與中、東歐國家關係持續深化，外交部20日晚間表示，國發會主委龔明鑫率領「中東歐3國經貿投資考察團」20日搭機啟程前往中東歐，預計在斯洛伐克、捷克及立陶宛進行9天訪問，訂於10月30日返國。訪團成員總計66人，期盼藉由實地訪問考察及相關交流洽談，進一步結合台灣與中東歐國家的經貿產業優勢，共同攜手探索後疫情時代的龐大商機與合作機會，打造台灣與中東歐國家互惠連結、堅韌強健的民主供應鏈。

外交部說明，訪團由國發會、經濟部、科技部、財政部及外交部共同參與規劃；團員除跨部會的政府官員，另有研究機構、公協會以及各類產業代表，包括資通訊、精密機械、智慧城市、金融與新創科技、雷射產業、生物科技、智慧醫療、綠色能源及觀光產業等領域，為公私部門協力組成的訪問團。

外交部表示，訪團成員將於10月21日至23日訪問斯洛伐克，10月23日至26日赴訪捷克，10月26日至29日訪問立陶宛；期間將與三國相關部門及產業代表、廠商等就經貿投資商機、產業媒合與對接、供應鏈合作等議題進行深度交流與對談，以期開拓中東歐龐大商機，同時強化我國廠商的全球經貿佈局。

外交部表示，由於我國廠商在斯洛伐克及捷克深根佈局，已建立經營基礎，可作為我國前進歐洲市場的重要據點；立陶宛與我國即將相互設處，彼此互補的產業優勢具有極大合作空間；近來台灣與中東歐國家的關係持續深化，各領域合作日趨密切，包括斯洛伐克、捷克、立陶宛等中東歐國家捐贈我國疫苗，展現民主夥伴的友好情誼，雙邊均有高度意願擴大合作。

外交部表示，隨著國際邁向後疫情時代，世界各國更加體認，打造具備永續與韌性的產業供應鏈至關重要。訪團旨在促進與相關國家的雙邊對話與合作，共同打造強韌多元的產業供應鏈。我方相信，更深化的經貿及產業合作將讓理念相近國家在後疫情時代一起站穩腳步，並在民主、自由、人權及法治等共享價值下，讓彼此經貿夥伴關係更為強健，並為人民創造更多福祉與經濟繁榮。

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