吳釗燮獲邀出席IPAC大會　外交部：研議訪歐細節

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

G20峰會10月底將在義大利登場，「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）將在峰會前夕召開對應會議，敦促各國對中國政府採取更強硬立場，並邀請外交部長吳釗燮與會。對此，外交部發言人歐江安19日在例行記者會回應說明，外交部感謝IPAC的誠摯邀請，目前我方正在通盤研議吳部長此次出訪歐洲行程的細節安排。

IPAC將在G20峰會前夕舉行應對會議，邀集遭中國政府打擊的知名領袖，包括吳釗燮、藏人行政中央司政邊巴次仁（Penpa Tsering）、前香港立法會議員羅冠聰（Nathan Law）、世界維吾爾大會倫敦負責人馬赫穆特（Rahima Mahmut）等人參與。

對此，歐江安說明，外交部感謝IPAC的誠摯邀請，目前我方正在通盤研議吳部長此次出訪歐洲行程的細節安排，一旦有確認結果，將在第一時間向國人說明。

IPAC是2020年成立的跨國議會組織，共有橫跨5大洲的19國議會及歐洲議會等共20個議會參與，宗旨在促進理念相近的各國議員進一步合作，透過立法要求中國尊重國際規範、全球安全及普世人權，針對中國對台文攻武嚇，以及破壞民主、人權及自由行徑，均一再表達嚴正關切。

今年以來IPAC 曾就台灣參與WHO、立陶宛與台灣發展關係不該受到霸凌等議題，先後發表影片表達對台灣的高度支持。

日本歡迎台灣加入CPTPP 外交部：日本是台灣重要的朋友

此外，針對日本政府日前公開表達歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），歐江安表示，日本是台灣重要的朋友，感謝日本政府長期以來的協助與支持，對於日本政府再度公開歡迎台灣正式申請加入CPTPP，我國政府表示誠摯感謝之意。

歐江安表示，CPTPP屬於高標準、高品質且全面性的區域經貿整合機制，台灣是全球前25大經濟體，也是全球供應鏈不可或缺的關鍵重要成員，我國在經濟面、社會面及法制面等都已做好準備。未來我國政府將持續與CPTPP的11個會員國積極交涉，合力推動區域經貿整合發展，共促印太地區的和平、穩定與繁榮。

日本政府發言人內閣官房長官加藤勝信於9月24日記者會重申，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治等核心價值，且具緊密經貿關係，是極為重要的伙伴，歡迎台灣提出申請加入CPTPP；加藤官房長官並肯定蔡總統所提「已準備好接受CPTPP所有規範」，同時指出日本將以戰略觀點與國民理解為基礎作出對應。