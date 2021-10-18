快訊／吳釗燮曝謝志偉無法返台關鍵　「德國剛進行完國會大選」

記者林銘翰／台北報導

駐德代表謝志偉日前在臉書發布「國旗告白」，引發社會熱議，傳出外交部長吳釗燮拒絕讓謝志偉返台報告。對此，吳釗燮18日受訪時表示，「我想這是誤傳」，外交部還在溝通當中，尤其德國剛進行完國會大選，在這個非常緊要關鍵的時刻，「我們需要有一個大使在那邊坐鎮」。

▲謝志偉與拿著台灣獨立旗幟的學生合照。（圖／翻攝謝志偉臉書）



謝志偉日前與持台灣獨立旗幟的學生合照，事後聲稱拿著國旗的人「一邊舉中華民國國旗一邊吐血」，立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信發函外交部，要求謝志偉返台報告，卻傳出被吳釗燮強悍拒絕。

立法院外交及國防委員會18日邀請吳釗燮報告業務概況，並備質詢。吳釗燮會前受訪時表示，「我想這是誤傳，這個我們還在溝通當中」。

吳釗燮指出，外交部有注意到這件事情，但是德國剛進行完國會大選，在這個非常關鍵緊要的時刻，「我們需要有一個大使在那邊坐鎮」，外交部會繼續討論，看如何用最好的方式，讓謝志偉能夠接受各界的詢問。

吳釗燮說明，外交部正在討論當中，大家都知道，一個駐外大使在這麼關鍵的時刻要回來國內，回來要隔離2個禮拜，又有1個禮拜的自主健康管理，「即使現在請他回來，也必須要在3個禮拜之後才能夠到立法院」，這種行程安排是否妥當，都需要經過謹慎討論。

此外，捷克參議院外交、國防和安全委員會13日通過決議，內容提到歡迎吳釗燮27、28日參加於布拉格舉辦的會議，中國駐捷克大使館隨後也發布聲明，表示對相關決議「強烈不滿和堅決反對」。

對此，吳釗燮則透露，他已經接到捷克方面的邀請函，會去參加一些活動，但是現在還需要跟對方有一些溝通，如果有確定就會跟大家說明。