吳釗燮讚謝志偉表現超乎其他代表　「他拿著國旗心裡想著台灣」

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

駐德代表謝志偉日前在臉書發布「國旗告白」，引發社會熱議，外交部長吳釗燮18日表示，謝志偉的表現超乎其他的代表，所以在德國的表現不會有問題，「他拿著國旗，心裡面想著台灣，這個有什麼錯」。

立法院外交及國防委員會18日邀請吳釗燮報告業務概況，並備質詢。國民黨立委溫玉霞質詢時提及，謝志偉就任之前效忠國家，就任之後看到國旗會吐血，詢問吳釗燮是否贊成這種說法。

吳釗燮表示，國旗代表國家，外交人員也要效忠國家，如果仔細看謝志偉所寫的話，可以看到很多台灣人共同經歷的歷史記憶，「他是把這部分的心聲寫出來而已，她拿著國旗、心裡面想著台灣，這個有什麼錯」。

溫玉霞認為，謝志偉寫一篇不夠、還要寫兩篇，「我覺得不管怎樣，人家聽到，就是覺得對國家不尊重、對國旗不尊重」，謝志偉代表中華民國出去，外交官的一言一行，就是代表中華民國的總統及政府，謝志偉卻沒有「吃果子拜樹頭」。

對此，吳釗燮在現場朗誦謝志偉的貼文，強調謝志偉是寫到很多台灣人，在國民黨的威權統治之下的歷史記憶，「我相信委員一定理解台灣的歷史經驗，台灣民主化才沒有多久前的事情」。

不過，溫玉霞也反問，「你認為他表現沒問題嗎，我覺得你是縱容還是護短，電話跟他溝通都不用？」

吳釗燮則強調，一個外交官表現好不好，要看在當地跟當地政府、各界的溝通，是不是能夠表現的很好，「在當地他跟政府、政黨、國會議員、社會各界，他的表現是超乎其他的代表，所以他在那邊的表現，是不會有問題的」。