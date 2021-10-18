江啟臣質疑報告隻字未提「中華民國」　吳釗燮打臉：封面日期就有

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委江啟臣18日在立法院質詢時質疑，外交部在業務報告的內容中，隻字未提「中華民國」4個字，引來外交部長吳釗燮打臉，「我們的封面上面，就寫中華民國110年10月18日，中華民國」。

立法院外交及國防委員會18日邀請吳釗燮報告業務概況，並備質詢。國民黨立委江啟臣質詢開始前，首先送給吳釗燮一面中華民國國旗，並詢問「可不可以拿起來一下、搖一下好不好」，吳釗燮則回應「我搖很多了」，國慶日那天他坐在第一排，大家都看到了，這個不會有問題。

江啟臣指出，外交部的這份業務報告，從頭到尾沒有提到「中華民國」4個字，全部都用「我國」替代，「部長你可以看一下，甚至你可以用Word搜尋一下」，在中華民國外交部的業務報告，就是找不到「中華民國」4個字。

對此，吳釗燮回應，「我們的封面上面就寫，中華民國110年10月18日，中華民國」。

江啟臣不滿地說，他所說的是內文，「你要硬凹封面，那你也很厲害，沒有關係，你去凹沒有關係」，但是內文完全沒有提到「中華民國」，不曉得是什麼原因或理由，在文件裡面寫下「中華民國」是這麼的困難。

吳釗燮強調，「這沒有困難，這個已經是，我們內化了」，自己就是中華民國的外交部長，不會有問題的。

江啟臣再問，如果我國的國號是中華民國，就請外交部在正式文件裡面，「以後提到的話請用中華民國，而不是中華民國台灣，請用我們憲法上面的國號來代表」，請外交部大大方方地用「中華民國」4個字。

吳釗燮表示，「我們的國號就叫做中華民國，這個是我們國家最大的共識，這個絕對不會有問題」，為來在正式的文件裡面，外交部會用中華民國來稱呼自己，「但是外交部所面對最嚴重的狀況，是國號在國際社會被中國改名」。

吳釗燮說明，這件事讓大家非常憤慨，外交部也花很多心思在處理，相信在國內的的不同政黨，面對這個問題應該有共同的憤慨，「這件事情需要國內所有的政黨人士，都起來反對中國在國際社會上改我們的名字」。