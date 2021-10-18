雲林鄉親搶領10％回饋　斗六市民撲空改跑其他鄉鎮戶政所

▲斗六兌換區才過中午，現場已貼公告「不再發放號碼牌」，讓前來兌換回饋金民眾撲空失望離去。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府配合5倍券消費推出現金回饋，今（18）日兌換開跑，一早民眾持雲林縣境內消費的發票及證件，前往各戶政事務所及雲林縣政府前廣場搶兌，原預計發放至下午5點半，縣府前廣場因民眾踴躍，發放號碼牌至900號，在中午1點左右就公告「號碼牌發放截止，明天請早」，讓民眾紛紛板著臉離去。

雲林縣府配合振興5倍券上路，推出10%現金回饋方案，只要於10月8日以後在雲林消費滿500元以上就可獲現金回饋，今天在20個鄉鎮市同步接受民持發票實體券或電子發票兌換，各兌換點也都出現排隊人潮。

▲斗六兌換區今日發放900號於中午已額滿，明日上午9點開始發放一樣預計900號。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣府原公告兌換時間為上午8時至下午5點半，但斗六兌換區才過中午，現場已貼公告「不再發放號碼牌」，讓前來兌換回饋金民眾撲空失望離去；許姓民眾說，縣府從頭到尾都沒有講過「每天有限量」，他早上來過一趟發現人太多，就先回家，下午來卻獲得明天請早答案，又白跑一趟，讓人生氣。

▲斗六兌換區才過中午，現場已貼公告「不再發放號碼牌」，縣府人員向民眾解釋兌發狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

一名手持840號的蔡姓民眾表示，上午約11點多領到號碼牌後見到現場人數太多，兌換處有點消化不良便離開，下午2點多再回到現場等候，約3點才叫號至780號，也不禁抱怨，雖然縣府好意讓民眾實質取得回饋，但須花費大量時間等候，可就得再重新衡量；看到後面來連號碼牌都沒得領的民眾板著臉離去，也嘆，政府一番美意應該也沒料到會如此。

▲斗六兌換區3點多叫號近800號。（圖／記者蔡佩旻攝）

一名鐘小姐下午1點半到縣府前撲空，轉往古坑鄉戶政事務所排隊，2點抵達現場領到237號時，現場叫號199號，預計等待時間較短，直呼幸運，雖然得跑到隔壁鄉鎮，至少有冷氣吹還有椅子坐，對於可領10%回饋也實在是不無小補。

雲林縣府新聞處表示，受限於人力與現金保管問題，每個兌換站每天兌換金額有限制，事前也根據各鄉鎮可能的人數評估，但首日斗六兌換人數遠超過預期，900張號碼牌到中午就發完，對撲空民眾感到抱歉，縣府會立即改善相關作業，隨時更新各兌換點兌換情況。針對民眾抱怨5萬份數量太少，可能在3天內就兌換完畢，縣府預計研擬加碼，屆時將公布。

▲鐘小姐從斗六轉往古坑鄉戶政事務所排隊，預計等待時間較短，直呼幸運，雖然得跑到隔壁鄉鎮，至少有冷氣吹還有椅子坐。（圖／鐘小姐提供）





►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林5倍券憑發票領10%現金 兌換處湧現排隊人潮

►遊雲林每消費500元 發票換10%現金+抽特斯拉

►農業缺工亂象 雲林傳逃逸外勞租田耕種謀生

►雲林老舊高樓64棟 張麗善抽查「斗六門大樓」：12棟限期改善