雲林振興10%現金回饋　首日共兌出逾872萬元

▲首發第一天設於雲林縣政府前廣場前的斗六市對區兌換區，在下午一點即公告已發出900張號碼牌上限，未領到的民眾「明日請早」，引起民怨。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府推出配合中央振興五倍券的消費滿額回饋10%現金活動，以2500萬預算總計可兌換出5萬份單人500元回饋。首發第一天設於雲林縣政府前廣場前的斗六市對區兌換區，在下午一點即公告已發出900張號碼牌上限，未領到的民眾「明日請早」，引起民怨，雲林縣政府晚間發出說明。

雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，雲林縣政府推出的消費滿額回饋10%現金活動，首日共發出超過872萬元，包含代領，共有18,000多人次兌換。兌換最多的地區是斗六市，共有2700多位民眾完成兌換，領走130多萬元；排名第二與第三是斗南鎮與虎尾鎮，分別領走約108萬與109萬，除了斗六、斗南與虎尾之外，其餘鄉鎮發出金額在12萬到52萬之間。

▲兌換最多的地區是斗六市，共有2700多位民眾完成兌換，領走130多萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

值得注意的是，斗南兌換人數比虎尾多，但領走金額卻「小輸」虎尾，顯示虎尾民眾有較多大筆消費金額。另外，兌換人數最少的在四湖鄉，僅有282名民眾前往兌換，領走金額也是最少，共領走12萬多元。目前總剩餘金額約1600多萬元，呼籲民眾把握時間，消費越多就能領越多，更要儘早前往各兌換處領取，以免錯失機會。

羅楚東説，雲林縣20個鄉鎮皆有現金回饋的兌換處，為了提升領取過程的速度，呼籲可前往人潮較少的鄉鎮，等待時間將可以大大減少。縣府也將隨時透過臉書與line公告現場狀況；若受理名額額滿，現場將不再接受兌換，以首日人潮最多的斗六市為例，明日預估可接受900名民眾（不含代領）到場辦理。

▲縣府將隨時透過臉書與line公告現場狀況；若受理名額額滿，現場將不再接受兌換，斗六市明日預估可接受900名民眾（不含代領）到場辦理。（圖／記者蔡佩旻攝）



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