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社會 社會焦點 保障人權

火爆現場！保母爬進女嬰靈堂道歉喊不小心　鳳梨友怒：一滴淚都沒

記者陳羿妏／綜合報導

網紅「鳳梨」日前替高雄仁武刺青師好友彫博爆料，直指朋友11個月大的女兒才送到保母家第2天，就疑似遭虐、頭部受到重創，送醫搶救後宣告不治。事後，彫博出面指控保母說詞不一，至今都未道歉。不過，根據最新消息，保母今日稍早與丈夫「一起爬進靈堂」，向家屬道歉，而跪地爬行畫面也隨之曝光。

▲▼網紅「鳳梨」的友人、高雄仁武刺青師彫博11個月大的女兒遭虐身亡。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

▲保母與丈夫爬進靈堂道歉。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

彫博稍早於臉書上發文表示，「保母跟她老公來道歉了。兩個一滴眼淚都沒有兩個淚腺都壞了，案發當天老公我合理懷疑他在場！！！X你媽的到現場跪在女兒面前一滴眼淚流不出來，叫妳講過程妳也講不出來！問你打算賠償多少，你也不知道！X你娘X，全家死一死算了」。

透過現場畫面可見到，保母與丈夫爬進靈堂時，不停哭喊對不起，而家屬則是氣憤喊著「妹妹，大家幫你討一個公道，壞人來喔，要記得去找他們喔！」、「講話啊，不要說對不起啦，你們怎麼害死她的，我女兒就躺在那裡欸」。保母接著說「不小心」，家屬更飆罵「怎麼可能」、「不要再說謊」、「你承認、還原我們都可以原諒，只是要一個真相」。

▲▼網紅「鳳梨」的友人、高雄仁武刺青師彫博11個月大的女兒遭虐身亡。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

回顧整起事件，高雄市仁武分局14日晚間接獲報案，蔡姓阿嬤控訴，11個月大的孫女送到53歲的蔡姓保母家托育，14日當天上午7點半送到，10點半就接到保母來電，直指孩子昏迷不醒，還問她「現在要怎麼辦？」事後孩子送到醫院搶救，但醫師卻發現女嬰頭部受到重創，經開刀4小時搶救後，仍因傷勢過於嚴重，於15日凌晨宣告不治死亡。

父親彫博控訴，事後保母說詞前後不一，一開始說是孩子自己跌倒，「但小孩自己跌倒，怎麼可能會死掉，而且我家孩子才11個月，根本還不會站；後來保母又改口，說是小孩喝完奶要求抱抱，她(保母)抱的時候摔倒，不小心手放掉摔到，我說摔到一次會這樣，她還跟我說摔到2次，為什麼2次，我就不懂啊？那時候我聽不下去，我就一巴掌給她！」

彫博指出，事發到現在，保母完全沒有道歉，當時尋找保母時，也是看她有社會局合格證照，還是特優保母，起初雙方接洽時，保母談吐都很正常，「結果現在出事了，她老公就說她車禍開過刀，動作遲緩、臉部會抽搐、有病，這樣還可以當保母？」彫博質疑，不知道蔡女的保母證照是怎麼發出來的，「前後說詞不一，到現在還沒有收押，我希望檢警可以立刻收押！」

▲女嬰遭摔死，爸爸痛心。（圖／翻攝臉書）

▲11月大的女嬰送到保母家中3小時，就頭部重創陷入昏迷。（圖／翻攝臉書）

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