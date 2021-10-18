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雲林5倍券憑發票領10%現金　兌換處湧現排隊人潮

▲雲林縣憑累計滿額消費發票直接領取10%現金回饋，於今日上午正式開跑，一大早各戶政事務所與雲林縣政府大門，湧入搶兌人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣憑累計滿額消費發票直接領取10%現金回饋，於今日上午正式開跑，一大早各戶政事務所與雲林縣政府大門，湧入搶兌人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府配合中央振興5倍券，於今（18）日起開放五倍券現金回饋兌換，民眾持雲林縣境內消費的發票及證件，即可至雲林縣各戶政事務所以發票兌換10%現金回饋。一早戶政事務所、雲林縣政府湧入兌換人潮。

雲林縣憑累計滿額消費發票直接領取10%現金回饋，於今日上午正式開跑，一大早各戶政事務所與雲林縣政府大門，湧入搶兌人潮，雲林縣長張麗善表示，有的戶政事務所空間較小，會移到較大的區域來提供鄉親方便兌換，例如斗六戶政事務所較擁擠移至雲林縣政府前門廣場。雲林縣總共提供5萬份可兌換現金的額度，所以請大家趕快去消費，盡快來兌換，換完為止。

▲雲林縣憑累計滿額消費發票直接領取10%現金回饋，於今日上午正式開跑，一大早各戶政事務所與雲林縣政府大門，湧入搶兌人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六戶政事務所較擁擠，兌換場地移至雲林縣政府前門廣場。（圖／記者蔡佩旻攝）

兌換民眾面對10%現金回饋反應熱絡，一名婦人開心表示本來預計先消費500元來換10%不無小補，昨日到大賣場消費，一買卻花了2千多塊，今天來兌換可換得200元現金，雖然排隊有些花時間，但至少是縣府的誠意。另名小姐則語帶抱怨表示，如果能像其他縣市用APP來兌換感覺較為方便，省去民眾舟車勞頓與費時排隊。

雲林縣政府說明，「2021-2022遊雲林三大好」活動自10月8日起至111年4月30日止，配合振興5倍券振興商家經濟，活動期間民眾在營業登記或稅籍登記於雲林縣之商店消費，第一好憑消費累計滿500元以上，發票可領取10%現金回饋。第二好，上網登錄抽百萬電動汽車；第三好，縣府將民眾兌換現金的發票全數捐給弱勢團體做公益。

▲雲林縣憑累計滿額消費發票直接領取10%現金回饋，於今日上午正式開跑，一大早各戶政事務所與雲林縣政府大門，湧入搶兌人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善表示，雲林縣總共提供5萬份可兌換現金的額度，所以請大家趕快去消費，盡快來兌換，換完為止。（圖／記者蔡佩旻攝）


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