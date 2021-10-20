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搶救4歲獨眼童！將赴美治眼癌　爸媽喜憂參半：怕醫療費沒著落

記者吳奕靖／高雄報導

一名兩眼罹患視網膜母細胞瘤的3歲范姓男童，去年在高雄醫學大學附設中和紀念醫院的協助下，前往日本接受治療，引起社會關注。然而，近期又有一名4歲多的張小弟，罹患同樣疾病，且右眼已摘除，目前僅存的左眼，癌細胞也已擴散至前房，再不搶救恐陷入暗黑世界。對此，高醫附設中和紀念醫院再次尋求美、日頂尖的小兒眼癌專家協助，一起來救治這名小朋友的靈魂之窗。

▲▼ 台日美攜手治療4歲眼癌男童。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲廖優美醫師(右)和張童的父母在病床邊陪張童玩遊戲，轉移身上的不適。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

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這場台、日、美仁醫接力搶救光明行動，可說是范姓男童眼癌赴日求醫的翻版。不過，這次張小弟的病情更複雜，對此疾病治療經驗豐富的高醫兒童癌症團隊，除引進最先進的治療方式外，小兒科醫師廖優美更主動聯繫日本及美國眼癌權威醫師，花了一個多月的電郵討論，尋求最好的治療方式，幾經仔細評估後，決定親自陪同赴美就醫，讓張小弟能保住最重要的感官。

▲▼ 台日美攜手治療4歲眼癌男童。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲張姓男童的主治醫師廖優美。

張童的主治醫師廖優美表示，視網膜母細胞瘤是一種眼癌，惡性腫瘤從視網膜長出來，其中多數發生在單側，但遺傳型的孩子大多在嬰兒時期就被檢出兩眼都有腫瘤。張小弟屬於遺傳型的眼癌，曾在北部的醫學中心治療3年，歷經全身性化療、眼動脈治療、玻璃體化療等各種療法，但右眼仍不幸於今年8月摘除；左眼癌細胞也已蔓延至前房，高醫先後施以3次的眼動脈化療，累計先前在他院做的治療共6次，病情初步獲得控制。

為了進一步搶救張小弟，廖優美醫師再次寫信給治療范姓幼童的日本鈴木醫師尋求幫助，但鈴木醫師評估，日本只有輕量型「小線源」放療，而張小弟需要的是穿透力更佳的重量型「小線源」放療，建議到美國接受治療。

廖優美醫師透過曾在美國費城威爾斯眼科醫院（wills eye hospital）進修的高醫眼科醫師賴昱宏推薦，與世界眼癌第一把交椅卡羅爾．希爾茲醫師（Dr. Carol Shields)取得聯繫，考慮台灣未曾有眼癌兒童赴美治療、家長外語能力困難以及醫療費用龐大等因素，高醫除給予專業的醫療照護外，將提供赴美就醫的多方協助，預定11月初在費城威爾斯眼科醫院門診。

事實上，張小弟出身彰化的低收入家庭，是家中唯一的孩子，其父親是國術館的推拿師，媽媽是家庭主婦， 父母倆為了替兒子治病，耗盡所有家當，還一度搬到北部醫院旁租房子，想到要遠赴美國治療，夫妻倆一則以喜、一則以憂，喜的是孩子有望重見光明，憂的是龐大的醫療沒有著落。

張爸爸說，孩子剛出生時外觀正常，到了7個月大時發現孩子看景物很吃力，常瞇著眼，曾帶去看眼科診所沒有檢查出原因，直到一歲多時發高燒住院才檢查出眼癌，從此孩子幾乎以醫院為家，飽嘗各種治療的痛苦。

不過，張爸爸表示，很感謝高醫的全力救治，還有廖優美醫師送來許多玩具，減輕孩子住院時的不安；他發現孩子最喜歡拿著相機玩具對著旁人照，彷彿鏡頭成了他的另一隻眼睛。為了讓孩子能保住僅有的左眼，夫妻倆決定再苦都要搶救這隻眼睛，讓孩子的未來得以觀看世界！

▲▼ 台日美攜手治療4歲眼癌男童。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲張童右眼已摘除，僅剩左眼微弱的視力，他喜歡把玩相機玩具，這也似乎成了他的另一隻眼睛。

高醫附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，少子化社會，每個孩子都是父母的寶貝，也都是高醫的寶貝，張姓男童罹患罕見的視網膜母細胞瘤，台灣每年約僅10個病例，醫材付之闕如，巧婦難為無米之炊，去年高醫協助范姓男童赴日就醫的成功經驗，讓高醫決定再次協助助張童遠赴美國就醫，以實際行動承擔社會責任，希望眼癌兒童能得到最完善的醫療照護。

高醫副院長林志隆表示，跨國醫療是件重大工程，包括醫療照護、醫療費用及生活適應等，往往讓病人難以承受之重，高醫基於人道及生命考量，正積極尋求社會資源挹注，也得到公私部門的善意回應，希望共同促成美事。

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