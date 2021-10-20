「我們與惡的距離」修復式司法　屏檢辦精進分享會

▲屏東地檢署邀請台中地檢署主任檢察官洪淑姿講授「修復式司法運作模式與經驗分享」 。（圖／屏東地檢署提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

電視劇《我們與惡的距離》劇情包括讓加害與被害方家屬接觸的修復式司法，逼哭許多粉絲，其實法務部推動「修復式司法」已進入第10年。屏東地檢署為精進相關專業，邀請曾獲表揚的台中地檢署主任檢察官洪淑姿，講授「修復式司法運作模式與經驗分享」，盼「他山之石」有助此一業務的執行效能。

▲▼張介欽檢察長（左）感謝洪淑姿主任檢察官經驗分享。

這項「修復式司法運作模式與經驗分享」課程於19日下午在屏東地檢署進行，由檢察長張介欽主持，邀請屏東屏東律師公會理事長林朋助等律師參與。

張介欽檢察長致詞表示，修復式司法是柔性司法的具體展現，最關鍵的是如何協助雙方願意踏出第一步進入對話，而修復促進者在穿梭過程中應重視被害人或其家屬的情緒宣洩及保護個人隱私，避免二度傷害，經過撫慰與療癒過程，使被害人不再害怕；使犯罪行為加害人誠心道歉並且真正了解到其行為對被害人所造成的傷害與苦難，進而避免再犯罪。

洪淑姿主任檢察官曾在2019年獲表揚為傑出人士，在婦幼、暴力防治、性侵害防治、犯罪被害保護，乃至修復式司法方案草創等皆著力甚深，也因此累積大量豐富的實務經驗與深厚專業能力。

她以其10年來積極推動並擔任「推動修復式司法計畫委員會」副召集人的豐富實戰經驗，分享並傳承其執行技能與專業素養，並以台中地檢察署10年來辦理相關修復式司法案件認為，修復式司法最大的目的是讓當事人雙方回到自己的生活軌道，回歸正常生活繼續往前，而不再與對方糾纏不清。