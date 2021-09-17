深陷毒海2度入獄「以為像戒菸輕鬆」　逆轉人生成王牌保險經理人

▲屏東地檢署等單位舉辦「指引人生『薪』方向，更生人促進就業活動 。（圖／屏東地檢署提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署結合屏東就業中心、更生保護會屏東分會舉辦「指引人生『薪』方向，更生人促進就業活動，邀請曾經飽受吸毒所苦的的富邦人壽保險公司陳慧珠業務主任見證分享心路歷程，提供在場的30多位更生保護管束人借鏡，及早脫離毒品纏身，重新自己的人生。

為提升更生人就業意願及自信，並提供現代就業職場趨勢及完善職涯規劃，更生保護會屏東分會結合屏東地檢署及屏東就業中心，於16日在地檢署4樓會議室辦理「指引人生薪方向」更生人就業促進活動。

參與人員，除張介欽檢察長、蔡明達主任檢察官、陳素玉主任觀護人，以及更保屏東分會葉春麗主任委員暨專任人員等人會同參加。

會中邀請富邦人壽保險公司陳慧珠業務主任見證分享心路歷程。陳慧珠曾飽受毒品的束縛，高達10年以上，甚至二次進出監獄，初期也是因為好奇心而誤觸，自信以為戒毒品跟戒菸一樣「想戒就戒」，更想不到會越陷越深，做出很多讓自己後悔的事情，此時想起真是悔不當初。

現在的她是保險公司業務主任，出書撰寫個人故事，藉由她的經歷分享，能夠讓正在迷途的更生人有個典範，並引為借鏡，及早脫離毒品纏身，重新自己的人生。

活動另由更保屏東分會紀文賢專員針對更生保護業務宣導，提供多項更生保護服務，協助參加學員重新整合資源；屏東就業中心廖友鳳業務輔導員提供多項就業促進工具及業務整合，協助學員職涯規劃，俾利瞭解自我，進而穩定就業。

張檢察長會中藉由正面的言語鼓勵，促使參加學員能夠激勵自我，增強其自信心，更能積極面對就業市場趨勢，進而重返職場。

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