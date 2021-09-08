「讓被害人不再害怕」　屏東地檢署辦理「修復促進者教育訓練」

▲屏東地檢署辦理「修復促進者教育訓練」 ，圖大合照。（圖／屏東地檢署提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

近年刑事政策不僅是將加害人關進監獄，而是讓被害人不再害怕；屏東地檢署7日在該署4樓會議室辦理「修復促進者教育訓練」，讓與會的30位修復促進者，未來執行更得心應手，避免觸法。

▲檢察長張介欽致詞。

屏東地檢署表示，法務部自2010年9月1日起擇定部分地檢署試辦修復式司法方案，並從當年的9月起辦理修復促進者培訓工作，於2012年9月1日起擴大於全國各地檢署試辦，為明確宣示修復式司法於我國刑事程序之重要價值，刑事訴訟法於2019年12月10三讀通過增訂有關修復式司法相關規範，並於2020年1月8日經總統公布實施。該署自2012年9月起試行階段即辦理「修復促進者教育訓練」以及對於修復促進者執行技能之督導，迄今已辦理22場次。

教育訓練由屏東地檢署檢察長張介欽主持；張檢察長於致詞中表示，近年刑事政策不僅是將加害人關進監獄，同時也朝向修復兩造關係邁進，透過修復平台機制，讓被害人不再害怕，也要讓加害人清楚其加害行為對被害人及社會所造成的傷害，進而真心懺悔。

因此修復促進者不但立場要客觀、中立，更要有敏銳觀察力與熱枕的心，同時提醒在場所有參訓者，對於執行業務知悉之個資、案情等，應避免洩漏，以免觸法。另該署目前遴聘修復促進者總計19位，他們專業學能橫跨法律、心理、教育、諮商等領域，加上該署執行修復式司法相關人力等，共有30人參與這次教育訓練，期盼透過舉辦相關教育訓練機會讓大家齊聚一堂，切磋、討論、分享經驗等，可以汲取成長的養分、迅速吸收新知、提升技能並運用於工作中。

研習會邀請國立台北大學社會工作學系助理教授陳祖輝講授「修復式司法經驗談&未來發展動向建議」，希藉由實務與理論的經驗分享、交流以精進修復促進者及執行修復式司法計畫的相關人員專業知能；並透過了解修復式司法未來發展動向及學界建議，進而強化服務動機與熱誠。

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