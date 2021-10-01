超商女店員哥心痛「不知為何出手這麼重」　屏檢察長探望說話了

▲屏東地檢署檢察長張介欽(右二)會同犯罪被害人保護協會屏東分會主任龍應達等人到醫院探視受傷潘女 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「我永遠無法忘記妹妹被攻擊後臉部幾乎面目全非的畫面，揮之不去，不知對方為何出手這麼重！」屏東地檢署檢察長張介欽日關心潘姓女店員傷勢及受傷後心理狀況，今(1)日會同犯罪被害人保護協會屏東分會等人，到高雄長庚醫院探視，潘女的哥哥難掩心痛地說出這一時間看到妹妹的經過，牽動在場人員情緒；張檢察長表示，檢方會依法追究到底，請求法官從重對被告量刑，還給被害人一個公道。

在超商工作的潘姓女店員，於26日早上提醒進入超商的楊姓男子記得戴口罩，楊男暴走，動手強壓她頭部撞地面，雙手強挖她雙眼，導致她雙眼受傷恐失明。

屏東地檢署檢察長張介欽今日會同犯罪被害人保護協會屏東分會主任委員龍應達、屏東地檢署檢察長張介欽、書記官長林佩宜、秘書陳姿君及分會志工洪耀琦一同前往醫院探視。

礙於疫情關係，張檢察長等人無法進入病房親自慰問，站在走廊上，望著潘女的母親孤單身影病房走出來，不安與難過的表情令大家十分不忍，張檢察長立即上前關心母親並了解潘女的傷勢，堅定地訴說法律權益以安撫母親的情緒。

而潘女面對突如的變故，不知所措，一方面擔心傷勢能否復原、生活能否回到正常，一方面又不知道未來該怎麼面對，種種情緒與壓力使其苦不堪言。

潘女的哥哥言談中提起無法忘記第一時間到場看到妹妹受傷的畫面，揮之不去，龍主委心疼家屬承受的傷痛，詳細的說明志工與分會將一路陪伴提供服務，及協助訴訟權益諮詢。

張檢察長表示，一場意外不僅打亂了潘女的生活，也在其身上烙下一輩子的印記，傷痕無法透過賠償得以復原，但在家人的關愛及犯保屏東分會的持續關懷中，會陪伴她逐漸回歸正常生活軌道，重拾新生，對於法律責任，檢方一定追究到底。