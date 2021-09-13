不再衝動喝酒騎車上路　社會勞動人做月餅送弱勢開心付出

▲屏東地檢署結合萬巒鄉赤山社區發展協會辦理「逗陣做月餅·社勞送溫情」社會勞動專案 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署在中秋節前夕結合萬巒鄉赤山社區發展協會辦理「逗陣做月餅·社勞送溫情」社會勞動專案；邀請社區居民及長輩一起製作純手工月餅，並將成品分送給社區中弱勢居民及長輩，期盼籍由佳節氣氛增進居民互動，讓社區所有人都能度過一個溫馨中秋佳節。

這次活動，屏東地檢署主任檢察官蔡明達一早就偕同主任觀護人陳素玉及觀護人鄭博介，到萬巒鄉赤山社區的活動現場，問候社區長輩，讓他們感動很親切。

隨後大家加入現場參與製作、包裝及分送月餅的活動，並不時看到社會勞動人穿著志工背心穿梭投入其中，與社區志工、民眾一起從餡料製作、烘烤、包裝及器具維護清潔等，氣氛非常熱絡。

社會勞動人學習如何製作糕餅習得一技之長外，並將親手製作的月餅分送給社區弱勢居民及長輩，融入社區生活中，很有成就感。

社會勞動人阿山開心表示，原來助人是這麼快樂的事，感謝地檢署給他們機會，不僅學會了做月餅，還可以服務社區做公益，同時從社區志工和民眾身上也學習到分享、奉獻的精神，現在學會做事情之前會仔細思考，不會再衝動喝酒騎車路。

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