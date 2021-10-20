施政滿意度大躍進！饒慶鈴排名竄升全國第6　5大面向成效顯著

▲全台縣市長施政滿意度排行中，台東縣長饒慶鈴大幅進步4名次，排名爬升至第6名。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

《天下雜誌》19日公布2021年「縣市首長施政滿意度暨幸福城市調查」，針對經濟、環境、施政、文教及社福等五大面向進行評比，台東縣在「文教力」與「社福力」獲得非六都第3名，而在全台縣市長施政滿意度排行中台東縣長饒慶鈴大幅進步4名次，排名爬升至第6名。值得一提的是，台東「文教力」成績更首度進入前三名，歷年最高，顯示饒慶鈴深耕厚植在地藝文軟實力的推廣有成，致力縮短藝文與鄉親的距離，每一個年齡層都能接觸到不同形色的藝術，把藝文化成生活日常。

依天下調查報告說明指出，台東縣在縣市長施政分數獲得79.3分，饒慶鈴排名第6；縣市競爭力排行獲561.89，排名第5，且在經濟、環境、施政及文教力都有顯著進步。報告提及，新冠肺炎疫情是今年最大的變數，縣市首長對於疫情的控制及防疫作為都是今年民眾非常觀切的，或多或少都會影響城市統籌治理的表現，也顯見饒慶鈴在防疫作為及措施等項目果斷的執行力。

在台東縣社福實力也不容小覷，饒慶鈴持續打造友善生養安心教育環境，推出全國首創的類公共化政策，使公私托收費一致，宣布提高生育第一胎補助至3萬元、第二胎以上加碼補助至3萬6千元，為全國生育補助最多縣市之一，台東也首度啟動幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、公托托育人員照顧幼兒比由原本1:5降載至1:4，同時興建全國最多91站的部落文化健康站以及身心障礙日間型服務(社區日間作業設施、社區式日間照顧、日間服務機構)、社區照顧關懷據點、聚福食堂及台東縣托育資源中心(親子館)等，都是讓台東的長者能健康生活且善用社福相關措施。

▲台東興建全國最多的部落文化健康站以及身心障礙日間型服務，社福實力不容小覷。

饒慶鈴表示，台東在醫療衛生施政也有進步的表現，2年多來，不僅有全國第一的「以網路代替馬路」的5G遠距醫療，同時台東醫療量能也不斷升級，目前全縣16鄉鎮衛生所醫師已全面到位，台東馬偕醫院也增聘心臟、整形外科、眼科醫師，可提供全年24小時緊急會診和手術，榮民醫院及部立台東醫院成功分院增聘腎臟專科醫師、台東基督教醫院則延攬放射腫瘤科醫師，南迴線也有高醫團隊提供各項專科門診，特別門診則有大腸鏡、胃鏡、乳房與C肝，讓台東不再是醫療落後地區。

饒另外強調，文教力層面逐步落實文化平權是她的重要政策。全力提倡藝術下鄉，讓藝文活動展現在台東的各個角落，她認為文化才會讓一個城市偉大，才能展現台東的真善美，如辦理各鄉鎮的「藝術下鄉活動」、去年與年輕人接地氣的「電到底‧不夜山海電子音樂祭」、「吹南風‧曬音樂」、「行動美術館」及網紅打卡景點「轉角遇到藝術」、最美海岸公路藝術地景的「南迴藝術季」、及融合山海與歷史建築的「台東藝穗節」等，讓藝文成為了台東的日常。在教育方面，台東縣也順應全球科技潮流，設置「未來教室」，培育孩子成為未來需求的科技種子，同時首創創新教育課程，開設「新媒體互動班」、「時尚美學班」及「流行音樂表演班」，由業界名師擔任顧問，引導學生從國中階段就朝興趣學習，開放接軌世界人才需求。

饒慶鈴感謝所有鄉親對於縣府施政各面向給予肯定與支持，台東無論在經濟、環境、施政、文教、社福等五大面向，都有顯著成效與進步，縣府會持續擦亮台東品牌，秉持「開放、整合、創新」的施政DNA，讓更多人看見台東的真善美。