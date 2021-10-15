打造優質閱讀空間　台東縣立圖書總館開工

▲台東縣立圖書總館舉辦開工典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為打造縣民及親子優良閱讀空間，台東縣政府15日上午舉辦「台東縣立圖書館興建總館工程開工典禮」，縣長饒慶鈴表示，縣立圖書總館是縣民期待許久的建設，預計112年底完工，新建總館將設置完善的親子閱讀空間、大幅提升館藏、使用智慧化系統等科技服務，期盼2年後以嶄新面貌提供更優良友善的閱讀環境，推展縣內閱讀風氣，成為台東文化建設的新里程碑。

饒慶鈴表示，隨著時間推移、縣民需求改變，近年來6都直轄市相繼新建公共圖書館總館並完工啟用，而台東既有的圖書館館舍面積未達法定標準，縣府突破框架限制，希望打造專屬台東人的書籍天堂，去年決定著手泳圖分構計畫，在今年5月順利決標、7月啟動第1階段泳池拆除工程，2年後的此刻能擁有縣立圖書總館，總館建物為地下1層、地上4層，1樓挑高大廳擁有大面窗景能引入陽光與盎然綠意，2至4樓規劃挑高空間，擁有豐富館藏圖書、多媒體使用設備等，設置有如花東縱谷般空間意象的書架及階梯閱讀平台，「台東之谷-大閱覽」夢幻閱讀天地則適合各年齡層閱讀使用。

饒慶鈴指出，縣府推展縣內閱讀風氣有成，教育部今年公布的109年閱讀力報告中，台東在縣市人口50萬以下得到「整體閱讀力表現」冠軍，民眾平均到館次數5.5次更是全國之冠。為了提供縣民更優質的閱讀環境，新建總館將從既有的館藏量28萬多提升至約36萬，並隨著邁入智慧化時代，將推廣數位科技閱讀體驗，設置親子共讀美好的閱讀使用空間、圖書自動分揀、智慧型機器協助尋書等智慧化系統服務。

縣府文化處說明，總館與既有圖書館建物相連，以「台東之谷」為概念主軸，融合「知識向上飛騰」意涵，建築立面連續斜面多層次，形塑如山嵐般綿延，展現多向度城市端點的地標性，層層木格柵長出簷、深遮陽與台東熱帶氣候相對應，入口大廳以南島文化展區為動線區隔吸引民眾入館，整合平面及高程以連接既有圖書館廊道。期盼總圖能夠開啟圖書館的多元想像、連接知識及更貼近縣民的生活，敬請縣民拭目以待。