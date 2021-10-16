部落青年圍火座談啟動　饒慶鈴聽取意見

▲饒慶鈴創辦部落青年圍火座談會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴為凝聚青年建議，以實現縣民參與，縣府自去年首度創辦部落青年圍火座談會，並於今年成立全國第1個原住民青年文化觀察團，16日在疫情趨緩後便即刻延續去年青年圍火座談，前往卡納歲工作坊參與首場座談會，與青年面對面共同商討部落議題、聽取意見，提升青年參與公共事務的機會，也將建議納入未來計畫方針。

饒慶鈴表示，青年的社會影響力量越來越被重視，今年舉辦4場「ringu to kapah a malaholol部落青年圍火事務座談會」，邀請各部落傳統青年組織、教會青年團契、青年社團、人民團體或表演團隊等青年參與，吸收年輕一代的建議及意見，集思廣益以不同思維與角度探討問題，藉由會議提案逐步形成政策措施，延續去年透過建立直接的溝通管道，更讓縣府成為部落青年投入部落文化傳承和產業發展有力的靠山。

原民處說明，今年部落圍火內容先以原民處解說各項業務內容，讓現場青年們更貼近縣府事務，另受疫情影響，原民處也提及疫後各項振興方案措施，讓部落業者能夠復甦活絡部落經濟產業，多元討論模式凝聚議題，深化原住民族事務的討論。

今年度部落青年圍火事務座談會分別於「10/16縱谷線-卡納歲工作坊」、「10/17南迴線-力卡珈琲」、「10/24市區-巴布麓巴拉冠」及「10/31海岸線-舞嗨文化工作坊」舉辦共4場次，歡迎部落青年一同圍火暢談。