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IMF下修亞洲經濟成長率預估至6.5%　印度升幅最多達9.5％

▲▼印度疫情,covd-19。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度至明年3月的會計年度，經濟成長率估將成為亞洲最大，達到9.5％。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓19日綜合外電報導

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的高傳染力變異病毒株導致亞洲部分地區病例激增，國際貨幣基金（IMF）今天下修亞洲2021年的預估經濟成長率，從4月估計的7.6%降至6.5%。

CNBC報導，國際貨幣基金在亞太地區經濟展望報告中說：「全球COVID-19疫情仍然重創這個地區。」

亞洲國家去年在控制疫情方面原本相對成功，但今年包括印度、馬來西亞和越南等國家都必須與爆發的疫情奮戰，而且施打疫苗的計畫也較慢展開。

國際貨幣基金指出，疫情再起促使各國採取更嚴厲限制措施，嚴重影響服務業，並導致部分工廠暫時關閉。儘管出口需求強勁，這仍然影響了亞洲的經濟展望。

此地區發展中經濟體的預估經濟成長率遭國際貨幣基金下修最多。其中緬甸因為2月還經歷軍事政變，據預測今年經濟將萎縮17.9%，比前一次預測還多9個百分點。

菲律賓的預估經濟成長率也下修3.7個百分點，下降到3.2%；馬來西亞則是下修3個百分點，降到3.5%。

在此同時，國際貨幣基金上修了幾個亞洲先進經濟體今年的預估經濟成長率，其中香港由先前預估的4.3%上調至6.4%，新加坡則由5.2%上修至6%。

國際貨幣基金表示，儘管下修，亞洲今年仍將是全球經濟成長最快的地區，主要由中國和印度帶動，中國的成長率估計將達8%，印度則在明年3月止的這個會計年度料將成長9.5%。

不過，國際貨幣基金也表示，若是再爆發疫情，恐怕仍會影響亞洲地區的預估經濟成長率。

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COVID-19疫情經濟成長率IMF國際貨幣基金

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