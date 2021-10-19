醫學大師陳建仁、賴明詔　成大談COVID-19與抗疫未來

▲前副總統陳建仁及有「冠狀病毒之父」美譽的前成大校長賴明詔，受邀在成大發表演說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學研發處19日舉辦「醫學領域大師講座」，邀請前副總統陳建仁及有「冠狀病毒之父」美譽的前成大校長賴明詔發表演說，2位大師引領師生視野，指出面對COVID-19衝擊，台灣人民在1年多來表現可圈可點，但對抗病毒是一場艱難且漫長的戰役，在加速疫苗接種的同時，也需健康且堅強地面對生活型態的改變。

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成大蘇慧貞校長表示，兩位講者是傑出的科學家，不僅理論研究功力深厚，更具備實戰歷練。在最艱辛的時候，需要用證據來說話、用人文來關懷、用責任來承擔，兩位的精神和成就體現成大90週年「藏行顯光，成就共好」的校慶理念，期待兩位講者的觀點能帶動大家看見更好的未來。

前副總統暨中央研究院院士陳建仁2020年獲日本媒體譽為臺灣防疫最大功臣，也多次於國際場合分享臺灣經驗，今年9月更受邀出席由美國總統拜登主持的「全球新冠肺炎高峰會」線上會議，代表臺灣與全球約180國代表、重要組織與非政府組織探討全球衛生安全機制，向世界分享臺灣透過公私協力方式進行國際援助，並藉由民主體制的科技與透明治理，全民有效抗疫。

19日講座，陳建仁分享「COVID-19防疫與經濟振興：台灣成功模式」，以科學數據說明有效降低病毒擴散的策略。陳建仁提到，台灣政府在「審慎以對、迅速應變、超前部屬、透明公開、全民團結」等原則下，加強宣導，充分運用科技資源防範疫情擴散，並透過實質的振興措施，支撐臺灣人民與受衝擊的產業。

前成大校長暨中央研究院院士賴明詔為全球研究冠狀病毒先驅，被譽為「冠狀病毒之父」。2003年臺灣爆發SARS疫情，賴明詔返台擔任中研院副院長，投入防疫工作，貢獻良多。面對新冠病毒衝擊，賴明詔多次接受媒體採訪發表獨到見解，此次蒞臨成大分享「克服新冠病毒的希望與挑戰」，帶來前瞻性觀點。

融合過去戰勝SARS的經驗，賴明詔分析病毒構造、來源、感染途徑及變異性，說明新冠病毒及變種株的特殊性。賴明詔表示，現階段透過疫苗可以減少個人與群體之間的傳播、減少重症、減少死亡率，但是「病毒的變化不會使病毒消失，而會成為流感化，繼續不斷發生」因此，人類要學會和病毒競爭又共存。

主題演講結束後，由成大醫學院沈延盛院長主持綜合論壇，成大蘇慧貞校長、中研院陳建仁院士及賴明詔院士共同討論相關議題。成大指出，當天論壇同步於成大Facebook粉絲專頁線上直播，將大師觀點與世界共享。