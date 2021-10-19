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日疫情「急速趨緩」　想開放觀光卻還要再等等！2關鍵曝真實情況

▲▼日本疫情,日本街頭,東京疫情,東京街頭,。（圖／路透）

▲日本想在年底全面開放，恐怕仍有一定難度。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本近日新冠疫情急速降溫，9月底才剛解除全國的緊急事態宣言，沒想到疫情這麼快就獲得控制，東京甚至在近幾日屢屢創下本年度最低的新增確診數。儘管如此，專家認為，距離日本重新回到正常生活，甚至開放觀光，仍然有一段距離。專家曾預言將會襲來第6波疫情，而餐飲業者在年底旺季恐怕也將面臨許多限制，且疫苗護照的普及與檢測機制仍然跟不上重新開放的進度。

根據《路透社》分析，年底將會是人潮旺季，日本如果想要趕在這個關鍵時期重新開展經濟活動，必須盡早普及疫苗護照並且加強篩檢機制的量能。事實上，由於日本今年大部分的時間都處於封鎖限制下，因此年底的各項尾牙、春酒、聖誕節聚餐，將會是餐廳業績扳回一城的重要時機，而隨著假期將至，同樣也是旅遊業的旺季。

▲▼日本解除緊急事態宣言後首日。（圖／路透社）

▲年底將是聚餐旺季，日本許多餐飲業者也在持續觀望政府的下一步。（圖／路透社）

這也意味著，業者將會根據政府的防疫政策與開放程度來決定是否增加進貨量以及人力安排，然而只要政府對於相關政策的走向持續不明朗，業者也只能採取保守的態度去評估年底可能帶來的業績，藉此決定投入的成本高低。

日本當局一度因為疫苗接種速度比預期低，甚至落後於其他已開發國家，因此受到批評，這也使得日本當時受到Delta病毒肆虐影響，疫情加劇，更在7月舉辦有史以來第一屆沒有觀眾的奧運。儘管目前日本的疫苗覆蓋率已經上升，新增確診數也開始降低，整體疫情逐漸明朗，政府也開始規劃解封計畫，但這一切最終都必須建立在疫苗護照與檢測量能上。

由於日本的疫苗接種是交由地方政府或是自衛隊執行，資料並沒有共享，也就是說沒有一個統一的數據庫，進而增加了疫苗護照的發行難度。首相岸田文雄則是承諾，將會提高篩檢量能，進行大規模檢測，以盡快達成解封標準。而日本目前距離全面恢復正常生活以及開放觀光，似乎仍有難關需要跨越。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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