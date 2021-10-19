北京豐台區1例本土確診　密接者接觸近百師生...人員非必要不出京

▲北京豐台區出現本土確診關聯病例，防疫人員進駐。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京市豐台區今（19）日北京新增1例本土確診病例，為寧夏銀川市確診病例密接者，經初步排查豐台區確診者密接者9人，次密接249人。其中，一名密接人員所在學校立即宣布停課一周，改由線上教學，與其直接接觸者含教師7人及學生92人，正陸續轉至集中隔離觀察點，其餘師生進行全員核酸檢測。

▲北京豐台區相關風控區域周邊停滿警方車輛。（圖／CFP）

《新京報》報導，徐姓確診病例戶籍甘肅省武威市，現住豐台區恆富中街。該病例長期在甘肅省武威市居住，10月15日乘坐K42次列車來京途中，與寧夏回族自治區銀川市新冠肺炎確診病例艾某某同一車廂相鄰臥鋪。10月17日自覺咽部不適咳嗽，經自主回報轄區疾控中心檢測後判定確診。

對此，北京豐台區政府宣布，各單位停止休假，工作人員全部返崗，補充一線工作力量，做好疫情防控各項工作，對徐某某的密接、次密接人員、高風險人員開展全面排查、追蹤管控，初步排查密切接觸者9人，豐台區已管控6人，核酸檢測結果均為陰性，其餘3人已將信息橫轉至河北省。

豐台區也劃定恆富中街3號院、4號院（創業者公寓）6棟樓、恆豐園11號樓、怡海花園六期底商為封控區，相關人員實施嚴格居家隔離14天＋健康監測7天的管控。

豐台區副區長張婕表示，區內嚴格公共場所管理，做好日常通風消毒，嚴格限制人員聚集，嚴格落實進入室內公共場所預約錯峰，限流至75%。控制餐館、公共食堂經營規模和營業時間，必要時暫停堂食。

張婕強調，豐台區人員非必要不出京；看丹街道、新村街道人員非必要不離開本區，原則上禁止出京，確需出京，須持「健康寶」綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明。加強火車站、公路等出入轄區交通關口管控，軌道交通和地面公交滿載率均調整為75%。