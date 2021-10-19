解密進階版大魔王Delta+！傳染力強、具抗藥性　疫苗對抗效力曝光

▲英國最近疫情反彈，專家認為，Delta+可能是疫情再起的主要原因，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

今年4月，在印度首度發現的Delta病毒出現進一步突變，形成傳播力更強，也更容易與肺細胞結合的「Delta+」（Delta Plus）病毒，引發國際關注。如今，Delta+已在至少44個國家現蹤，而且單只英國就已有至少176宗相關病例。

Delta+是什麼？

Delta+的學名為「B.1.617.2.1」或「AY.1」，屬於Delta變種病毒的突變版本，因此Delta+的傳染力比Delta高，也更容易與肺細胞結合，而且可能對單克隆「抗體雞尾酒療法」（monoclonal antibodies cocktail）具有抗藥性。

今年4月，在印度剛發現Delta+的存在時，WHO駐俄代表伊諾維奇（Melita Vujnovic）就指出，Delta+來襲洶洶，各國必須繼續實施口罩令、加快疫苗接種速度，「否則只能採取封城一途。」

Delta+與Delta變種病毒的區別為何？

Delta+比Delta多出一種棘蛋白突變「K417N」，讓Delta+能更有效地附著在人體細胞上，然而K417N突變並不是一個全新的現象，它過去已在幾個病毒譜系中獨立出現。

也有科學家提醒，Delta+不只是單純的Delta病毒加上K417N的變異而已，因為科學家發現，Delta+病毒比Delta多了5個顯著的關鍵突變之處，而且它的棘蛋白也出現了3種變異。

感染Delta+是否會出現特殊症狀？

患者在感染Delta+病毒後，依然會出現至少一種新冠症狀，即發燒、持續咳嗽、嗅覺或味覺喪失，但目前沒有任何跡象表明，Delta+的患者會出現任何特別的症狀。

現有疫苗效力是否會被Delta+減弱？

雖然目前對Delta+是否會影響疫苗效力下判斷還言之過早，但初步研究表明，Delta+的「K417N」變異不會對疫苗產生太大的影響，而且在最近一項輝瑞對抗Delta+病毒的研究中，科學家發現，Delta+暫時沒有出現疫苗逃逸（vaccine escape）的跡象。

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