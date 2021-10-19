苗栗鄉代兒開車返家渾身酒氣　推倒機車嗆警！母幫腔：他在家喝的

▲葉男開車回家後，直接將停門旁的機車推倒，氣得溫姓車主前來理論。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉1名鄉民代表的葉姓兒子（36歲），18日晚間開車返家時，看到家門旁停了鄰居的機車，竟然直接把機車推倒；溫姓車主見狀後直接找他理論並報警處理，警見葉男渾身酒氣，懷疑他酒駕，欲做酒測時，葉母出面拒絕警方酒測；葉男更仗著酒意對著警方大聲叫罵，最後被員警帶回處理。

1名網友18日晚上在臉書社團《我是頭份人》PO出影片，內容為葉男在自家門口停完車後，竟直接推倒後方機車，溫姓車主看監視器後立刻出門理論，雙方起口角爭執，溫男便報警處理，甚至還請鄉長前來幫忙。警方到場時發現葉男有著酒味，欲施以酒測，但葉男不願配合，還當眾辱罵警方。

▲網友將過程全PO上網，並表示鄉長還真不好當。（圖／記者黃孟珍翻攝）

葉男表示，自己是在家裡喝酒，並未有酒駕情況，因為溫男將機車停在他家門口，一時氣憤才會將機車推倒，葉母也說兒子是在家喝酒，所以拒絕配合酒測；但葉男在警方處理時，多次辱罵員警，警方也當場開出拒測罰單，依法帶回偵辦。事後葉母不願再表示意見，只說會找律師討回公道，至於葉男是否有酒駕行為，尚待警方調查釐清中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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