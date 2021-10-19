罷免投票日倒數4天　刪Q總部推「反惡委反謊言」行動

記者鄧木卿／台中報導

距離陳柏惟罷免投票日倒數四天，刪Q總部19日召開「反惡委、反謊言、護家園」記者會，呼籲選民要小心最後階段的奧步，以及投票當天的注意事項，因為有民眾反應收到很多不屬於自己和家人的投票通知，也有很多人至今尚未收到，所以叮嚀選民一定要向自己選區所在地的區公所反應。

▲刪Q總部召開記者會，動推反惡委反謊言行動，呼籲選民注意對手的奧步。（圖／記者鄧木卿攝）

總部指出，以2020總統大選台中市就有幾個票桶投票率數字異常，例如東區新庄里有三個票桶，其中編號1281的投票率只有54%，但其他兩桶卻有73%、72%；西區的三民里也有一桶45%、另一桶80%、西區春社里和向心里，投票率也僅有53%及56%，北屯區仁和里更是低到只有22%，以上資訊都是中選會公告的選舉資料庫所公布。

因此總部號召全部的選民，可以早十分鐘去投開票所，投完票之後，晚十分鐘離開，看看有沒有可疑人士，有沒有人違法拉票，不論是支持或反對。

總部也呼籲，隨著投票日愈來愈近，對方也有可能使出反選舉奧步，包括惡意抹黑、匿名黑函、造謠賄選、造假新聞、假錄音、假影片，尤其民進黨的選舉奧步花樣百出，從最有名的兩顆子彈、走路工事件等不計其數，近期有許多民眾都表示沒有收到投票通知單，或是收到不是自己的投票通知單，有時發送過程中沒有遇到選舉權人，就夾在門上，最近海線刮大風，夾在門上或是信箱很容易就被吹走，導致當事人收不到投票通知，所以如果沒收到投票通知單，務必向各區公所反映。

另外總部也質疑，黃捷罷免案的「各里各投開票所明細」至今尚未公布，不論是王浩宇、韓國瑜、黃國昌的罷免案都有公布明細，所以呼籲中選會務必要在陳柏惟罷免投票後，於法定期限內，公告明細。

下午出席記者會除了領銜人楊文元之外，還有市議員羅廷瑋、黃健豪、陳文政，他們都透過自身選舉的經驗，呼籲所有選民必須要注意這些選舉期間可能會發生的問題，因為魔鬼藏在細節裡，務必要謹慎小心，讓罷免案順利圓滿落幕。