蘇揆苗栗行當場指建築師設計有問題！緩頰「我沒有發飆啦」

▲行政院長蘇貞昌18日到苗栗視察，對於縣警局建築老舊問題，蘇揆允諾將全額補助11億多的費用原地重建。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

行政院長蘇貞昌，18日南下苗栗視察縣警局重建及頭份國中校舍增建狀況，2處總經費將近13億元，蘇貞昌表示將全額補助；不過蘇貞昌在頭份國中聽取簡報時，當場指出這位長期配合縣府建案的建築師隔音設計不良；最後蘇還強調「自己沒有發飆，只是找出問題，要求改進」。

苗栗縣警察局長周煥興在簡報時指出，警局主體行政大樓自1969年興建至今，礙於經費不足情形下，各棟建築物曾多次興建，以致建物間有銜接之問題，各棟建物排列雜亂無章，初步規劃原地重建所需經費為11億4219萬元，現行規定補助上限為5億元，因此苗栗縣政府需自籌6億4219萬元。

然而，苗栗縣政府礙於財政窘迫致本案因自籌財源金額龐鉅，實非縣府所能負擔，期望能爭取整體拆除經費重建，方符警政現代化需求且能配合城市整體嶄新風貌發展及規劃。蘇揆聽取簡報後表示，苗栗縣是現有各縣市最老舊的警察局，視察過程於拘留所駐足許久，年代久遠的硬體設施，足見廳舍確有改建的迫切需要，

蘇揆強調，苗栗縣政府財政困窘，相信連自籌款都難以籌措，所以此次改建經費全額由中央負責，而且原本警察局礙於建物年限評估，未能全數納入改建，有失整體前瞻性思維，希望能通過相關單位審核及評估，一併納入整體改建，才能建造符合現代化警政的嶄新大樓。

蘇揆接著轉往頭份國中視察，因近年頭份地區人口增加，連續數年頭份國中已是滿額學校，加上教室早已不堪負荷，因此縣府在2019年籌措331萬元，進行專科教學大樓規劃設計，也積極每年向中央爭取增建教室補助1億1869萬元經費。蘇揆在聽取簡報後，認為教育是不能等，應加緊速度增建，也答應將全額補助經費，全場也響起一片掌聲。

▲▼蘇貞昌也轉往頭份國中視察，對於教室增建部分，也答應全額補助，也讓校長鍾萬煋終於放下心中大石。（圖／記者黃孟珍攝）

不過，就在聽取長期配合縣府設計的「御用建築師」簡報時，卻因教室鄰近馬路，在設計上卻只用「路樹及綠建築」來隔絕噪音，當場反應設計有問題，也讓在場所有政府官員捏了把冷汗。但蘇揆隨後也表示，自己沒有發飆啦，只是找出問題，要求改進。

▲蘇貞昌在聽取簡報時，對於建築師（左1）設計教室隔音問題，表示不妥。（圖／記者黃孟珍攝）

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