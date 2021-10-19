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社會 社會焦點 保障人權

1歲女兒墜蚵仔寮漁港！釣魚爸急跳海搶救險滅頂　海巡驚險救命

記者洪靖宜／高雄報導

高雄蚵仔寮漁港驚傳父女落水意外，張姓男子在港區釣魚時，發現1歲女兒意外落水，接著他也跳進海中要搶救女兒，不料卻體力不支在海中載浮載沉，海巡駕駛橡皮艇前往救援，連忙將2人分頭救起，女童獲救時一度昏迷，經海巡人員施以心肺復甦術搶救才恢復意識，張男呈現無力虛脫狀態，後續由救護人員將父女送往國軍高雄總醫院左營分院就醫。

▲蚵子寮港區父女雙雙落水 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲海巡人員急將1歲女童救上岸急救 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方表示，18日約21時40分，44歲的張姓男子到蚵仔寮漁港堤岸邊釣魚時，發現年僅1歲的女童不慎跌落海中，他嚇得趕緊跳下海想救女兒，不料自己卻體力不支，海巡聽到港區有呼救聲立即通報安檢所人員前往救援，並通報相關單位到場協助。

▲蚵子寮港區父女雙雙落水 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲海巡出動橡皮艇救援 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

海巡人員攜帶遙控式動力救生圈及駕駛90P充氣式橡皮艇前往救援，發現落水人的2人分隔很遠，立即分為2組實施救援，但落水女童已失去意識，海巡人員趕緊將人救上岸並實施CPR，所幸施救後女童恢復意識。

▲蚵子寮港區父女雙雙落水 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲海巡將已經體力透支的張男救起 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

另外，海巡人員下水並運用遙控式動力救生圈推進前往張男身邊，協助他攀扶至遙控式動力救生圈，但因他無力虛脫狀態，在海上載浮載沉，海巡人員將人救上充氣式橡皮艇，將意識清楚已經虛脫無力的張男救上岸，父女倆都被送往國軍高雄總醫院左營分院就醫，女童也恢復意識，在醫院觀察中。

▲蚵子寮港區父女雙雙落水 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲父女倆都被送往醫院急救。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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