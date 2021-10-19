歷年最大筆！彰警1.3億採購巡邏車　首見百萬進口車

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局為汰換老舊警車提升治安勤務效能，獲中央與縣府編列1億3410萬元，購買警用汽車134輛、機車246輛，其中有35輛是市價超過百萬元的全新進口CAMRY2500CC轎車，未來將投入維護治安工作行列，上午舉行隆重授車典禮，並由縣長王惠美親臨主持授車儀式。

▲彰化縣警局授車典禮。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

彰化縣警察局2019年購置警用車輛採購巡邏車12輛、偵防車12輛、勤務車1輛、巡邏機車123輛、大型巡邏車2輛，此次汰換老舊警用車輛，將現有巡邏車逾齡比由51.53%，降至21.74%，偵防車逾齡比由33.64%降至14.55%。

彰化縣警局指出，今年積極向中央爭取警用車輛汰舊換新專案經費8,775萬元，縣政府配合編列4,635萬元，共編列1億3,410萬元，計採購汰換警用汽車134輛、機車246輛。

今天授車典禮上，首度出現35輛全新進口CAMRY2500CC轎車，據縣警局後勤科長蕭啟東指出，這種等級的轎車以往都是用來作為前導車或是長官級座車，第一次作為基層警用巡邏車。

警察局表示，本次授車典禮採購的警用車輛，係由各單位依其勤務及轄區特性，選擇合適性能車種後再辦理採購，除車輛性能有所改善外，更能提升員警執勤能力、鼓舞振奮員警士氣，警察局將持續秉持維護治安的強烈使命感，努力強化治安維護及推動落實為民服務工作。