印度洪災已26死！祖孫連人帶屋被沖走　泥流「猛烈衝擊」影片曝

▲印度西南部爆發洪水災情，目前已有26人罹難，民眾自組搜救隊。（圖／翻攝自推特@oma_salam）

記者張寧倢／編譯

印度喀拉拉邦連日降下暴雨，引發山洪災情，目前已知至少26人在無情的洪水中喪生，還有數十人仍然下落不明，印度空軍出動中型運輸直升機深入災區救援。事實上，土石流在喀拉拉邦並不罕見，距今僅隔3年前才剛爆發了據信是百年來最嚴重的洪災，造成約400人死亡、100多萬人流離失所。

▲猛烈水勢將整棟房屋沖走。（圖／翻攝自推特@ShivAroor）

Every disaster gets a grim leitmotif. Here’s the one for the terrifying flood havoc in Kerala right now. Image from Mundakayam in Kottayam district. Prayers for relief, rescue & rehab. pic.twitter.com/ZS8cFTnmku — Shiv Aroor (@ShivAroor) October 17, 2021

根據BBC報導，印度西南部喀拉拉邦連日以來的強降雨，引發了致命的山洪與土石流，加上溪水暴漲後衝擊力道加劇，導致多處村莊的聯絡道路與橋梁被切斷，目前已有26人在洪災中死亡，死者包含至少6名兒童，而且現仍有數十人失蹤，預計罹難人數可能會進一步上修。

Alas!!



A scene of trees moving in the rain floods from Enathu Bridge, kerala#KeralaFloods #KeralaRains pic.twitter.com/fNZIO7OmcW — Mariappan (@smartguyrithik) October 18, 2021

災區民眾拍攝的影片可見，一棟建在河床邊的房屋地基承受不住洪水猛烈沖刷，最後整棟白色屋子直接向後傾斜倒塌，消失在滾滾泥水之中。還有樹木遭連根拔起，任憑著洪水往下游帶，撞擊橋樑後又繼續向下被沖走。另外，也能看到重型機具冒險駛過小型便橋，只為了前進受災的區域修復道路，一旁還有許多災民等待救援，情況相當驚險。

Faces...Of Nature, humans & machines... All trying for rescue & rehabilitation...#Kerala Floods pic.twitter.com/CcYYNuqK86 — arun jayan (@jayan_arun) October 17, 2021

據悉，在果塔延縣（Kottayam）有幾座房屋被沖走，而印度PTI通訊社報導了其中一樁死亡悲劇，包含75歲祖母與3名幼童在內的一家六口，在房子被沖走後全數罹難。而伊都基縣（Idukki）也有3名分別才4歲、7歲和8歲的兒童遺體被發現埋在倒塌的社區廢墟底下，當地搜索工作仍在繼續，且至少還有5人失蹤。

▲印度山洪災區空拍照可看出土石挾帶雨水沿著山坡沖刷下來。（圖／翻攝自推特@ShivAroor、印度空軍）

報導指出，當地民眾17日組成救援隊，協助清理淤積的汙泥、橫倒在路上的樹木與岩石，同時繼續尋找可能的倖存者，各地都設立的避難中心。據了解，暴雨引發的洪災在喀拉拉邦並不罕見，曾經用來抵禦大水的天然屏障──濕地與湖泊，隨著都市化的建設不斷推進，已逐漸消失，2018年因此遭遇了百年來最大洪災，約有400人死亡、100多萬人失去家園。

#Kerala: At least 12 missing in rural parts of Kottayam, hit by landslide/slip. On state request, army deployed, airforce on standby. Revised IMD alert with 6 districts under red alert, 6 under orange. Red alerts : Pathanamthitta, Kottayam, Ernakulam, Idukki, Thrissur, Palakkad pic.twitter.com/36Gkca5Vgr — Sneha Koshy (@SnehaMKoshy) October 16, 2021

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