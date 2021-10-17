虎豹潭暴漲沖走6人已奪4命　檢追刑事責任！隨隊老師移地檢署複訊

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

虎豹潭16日傍晚，因溪水暴漲，造成31名參加「自然體驗營」的民眾，其中2大4小不幸被山洪沖走，截至目前仍有2小尚未被尋獲，而主辦「自然體驗營」的「天大地方自然公司」卻被起底並非立案補習班，讓議員怒批根本形同「三不管」地帶；而基隆地檢署在接獲消息後，也在第一時間成立專案小組，將同步傳喚相關人員了解事發經過。目前隨隊的蘇老師已至地檢複訊。

▲虎豹潭溪水暴漲，瞬間沖走2大4小，基隆地檢署要追究刑事責任。（圖／記者黃彥傑翻攝）

整起落水意外共有31人參加，一夥人透過臉書參加由「天大地方自然公司」所辦理的「大方自然體驗」的古道健走行程，每人收費1600元，可上7堂自然體驗課，參加者除家長外更包含各地國中小學童，團隊由蘇姓女子擔任嚮導，未料蘇女卻疑似誤判情勢，16日下午虎豹潭突然下起大雨，雨勢猛烈，造成河水迅速暴漲，一群人橫跨虎豹潭梳子壩時，2大4小6人被突然暴漲的溪流沖走，截至目前已尋獲4人，不過4人被救起時均無生命跡象，送醫後仍不幸宣告不治，但仍有2小尚未被尋獲（8歲劉姓女童、15歲陳姓少女）。

▲被沖走的2大4小中，尚有2小還沒被尋獲。（圖／記者黃彥傑翻攝）



而「天大地方自然公司」事後更被起底並非「立案補習班」，其先前在臉書所張貼的野溪戲水影片，孩童們在玩水時的照片完全沒有穿著救生衣，讓議員痛批根本就是「三不管」地帶，至於其社團負責人涂淑芳稍早也在律師陪同下，到案說明。對此，基隆地檢署也在第一時間成立專案小組，由陳映蓁主任檢察官統合指揮，目前已被尋獲且經醫師判定為明顯死亡的4人將全數送往基隆市立殯儀館，後續會在由陳怡龍主任檢察官與相關外勤人力相驗後，以釐清確切的死亡原因。

▼ 虎豹潭意外，帶隊老師被帶回訊問 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲虎豹潭溪水暴漲沖走6人，社團負責人涂淑芳由律師陪同到案。（圖／記者黃彥傑翻攝）



基隆地檢署最後也強調，虎豹潭落水整起事件在於是否有人員涉嫌刑事責任，已由該專案小組積極調查，同時已命員警調取本次活動等資料，並同步傳喚相關人員瞭解事件經過，以釐清事實真相。