搜救畫面曝！虎豹潭2學生仍失蹤…出動309人、空拍、魚探機搜救

記者游宗樺、戴若涵／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭16日發生一起意外！「大自然體驗營」老師、學員、學生家長共31人前往該處，不料，其中6人(2大4小)遭洪水沖走，17日陸續尋獲2大2小的遺體，目前仍有2名8歲、15歲女學生尚未尋獲。相關單位18日再出動309人持續搜救，希望能找到2名失聯女學生。

▲▼虎豹潭仍有2名女學生失蹤中，相關單位出動309人持續搜救。（圖／記者游宗樺攝，下同）

回顧整起事發經過，「天大地方自然公司」16日於新北市雙溪區虎豹潭古道舉辦「大方大自然體驗」，包括大人、孩童在內共有31人參加，途中由於山區雨勢過大，一行人決定折返，孰料，行經「梳子壩」石階時，遇上瞬間暴漲的溪水，2大4小當場被沖走。

警消獲報到場救援，17日上午清晨6時45分尋獲45歲鍾姓男子，8時45分尋獲9歲蔡姓女童，10時40分尋獲11歲劉姓男童，11時40分在六合橋下找到48歲陳姓家長。

由於仍有一名8歲劉姓女童、15歲陳姓少女失蹤，相關單位再出動168名警消、120名義消、21名民間搜救人員，共309名人力到相關流域進行搜救；另外，也出動70車、18船艇、6空拍機、2魚探機進行搜索，希望能早日找到2名失聯的女學生。