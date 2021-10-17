父生前「水中緊抱女兒」全身撞擊頭破血流　虎豹潭下游被尋獲

▲父親被沖走前緊緊抱著女兒，頭部重創不治。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者柯振中／綜合報導

新北雙溪虎豹潭16日溪水暴漲，導致6人被沖走，目前已找到2名大人、2名小孩的遺體，還有2名女學生下落不明。其中有名15歲的陳姓女學生，與父母、弟弟感情很好，這次參加大自然體驗活動，卻遭水沖走，而據了解，當時陳父還緊緊抱著女兒，17日上午尋獲陳父的遺體，陳母也忍不住在派出所崩潰。

「天大地方自然公司」16日進行大自然體驗營活動，共有31人報名參加，含一名帶隊老師，前往雙溪虎豹潭古道。由於雨勢過大，一行人中途折返，經過「梳子壩」時，卻碰上溪水暴漲，導致7人瞬間被沖走，其中9歲的王姓女童幸運生還。

搜救工作仍在進行，目前失聯的6人當中，又找到了2名大人、2名小孩，但送醫後不治身亡，還有2名學童下落不明。

▲▼虎豹潭搜救畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）



其中一名下落不明的學童，是15歲的陳姓女國中生，平時與父母、弟弟感情很好，此次與父親一同參加體驗大自然的活動，沒想到竟然碰上意外。

據了解，事件發生當下，陳父緊緊抱著女兒，想要保護女兒，17日上午卻在六和橋下游被尋獲，當時陳父的頭部還在出血，送往基隆長庚醫院救治，最終宣告不治。

陳母等了整個晚上，接到最新消息，卻是丈夫的噩耗，忍不住在派出所崩潰大哭，還不斷催促「加快筆錄製作」，只想要趕快見丈夫最後一面。目前15歲陳姓女學生、8歲劉姓女學生仍下落不明，救援工作仍在進行當中，全案仍待進一步釐清。

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