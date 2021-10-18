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社會 社會焦點 保障人權

「孩子爸一直說會堅強，眼淚卻無法受控落下」侯友宜深夜悲痛發文

▲▼柯文哲、侯友宜慰問虎豹潭罹難者家屬。（圖／記者郭世賢攝）

▲侯友宜慰問虎豹潭罹難者家屬。（圖／記者郭世賢攝）

記者董美琪／綜合報導

「失去骨肉至親有多痛，我承受過」新北市長侯友宜17日深夜針對「虎豹潭4死2失蹤意外」發文，難過地寫道自己到基隆殯儀館向家屬致哀，每個人都向他表示謝謝，或是說自己會堅強下去，一想到父母們用心照顧孩子們，體驗大自然，卻不幸遇到意外，讓他忍不住眼眶紅，不斷忍住眼淚才能安慰家屬，回家忍不住寫下來，也不放棄任何一線希望。

▼柯文哲、侯友宜慰問虎豹潭罹難者家屬。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼柯文哲、侯友宜慰問虎豹潭罹難者家屬。（圖／記者郭世賢攝）

侯友宜臉書全文如下：

虎豹潭徹夜搜救到白天再到黑夜，不願接受的事實還是發生了，兩個孩子和兩位爸爸離開了他們最摯愛的家人。

傍晚，進入基隆殯儀館前，我的腳步和心情一樣沈重，強忍傷感，我深吸一口氣，身為父母官，來這裡是希望帶給家屬振作的力量，我必須比誰都更堅強。

走進去，一眼望見小妹妹的阿嬤，眼裡盡是止不住的淚水， 我快步上前緊緊握住她的雙手 ，希望能帶給他一點力量，阿嬤明明傷痛欲絕， 卻向我連聲道謝，每句謝謝都讓我揪心自責，我和警消弟兄多希望幫阿嬤帶回依舊活潑可愛的孫女，讓小妹妹再撒嬌地喊她『阿嬤』，但，用盡全力卻未能如願。

令人揪心的還有小男孩的媽媽，淚水早已潰堤，聲聲呼喚著心肝寶貝的名，卻喚不回熟悉的一聲『媽咪』。 一旁的爸爸強忍悲傷，直說自己一定會堅強，淚水卻無法受控地落下，我擁著他，忍不住紅了眼眶，因為失去骨肉至親有多痛，我承受過。

孩子一定不會希望我們如此傷悲，我試圖告訴家屬想著孩子去當無憂無慮的天使或菩薩了，或許心能少痛一點點。更想說的是整起事件絕不是為人父母的錯，相信爸爸媽媽們對孩子的照顧一定非常用心，才會想帶著孩子看山看水體驗世界的美，怎知造化弄人。

但不該開團的公司開了團，該追究的人禍，還有法律責任，我們一定追究到底。現在還有兩個孩子下落不明，我們也絕不放棄任何一線希望，全力搜救到最後一刻。

人生無常，我懂失去的當下，有多難接受 ，不論您們需要什麼幫助，記得告訴我一聲，我都會在。

▼虎豹潭搜救畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲▼虎豹潭搜救畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼虎豹潭搜救畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼虎豹潭搜救畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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