「以愛守護，代代相傳」親子代間活動　緊密營造祖孫三代同歡回憶

▲台南市家庭教育中心辦理「以愛守護，代代相傳」活動，吸引許多家長及祖父母帶著周歲幼兒報名參加，市長黃偉哲親臨現場同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市家庭教育中心為歡慶重陽節促進代間親子關係，17日在七股區春園親子農場辦理「以愛守護，代代相傳」活動，安排傳統度晬與闖關等節目，吸引許多家長及祖父母帶著周歲幼兒報名參加。

市長黃偉哲親臨現場敲響智慧鑼，並為參加抓周的幼兒一一戴上平安虎香包，祝福參與民眾透過共遊及共學樂趣，增進祖孫互動學習機會，拉近彼此距離享受天倫之樂。





黃偉哲說，很高興活動節目的設計，讓親子之間，從祖父母輩到幼童這一代都能重溫童年的樂趣，也能讓親代之間有充分的互動時光，拉進家庭成員間的距離，一同留下美好的回憶。市議員方一峰、蔡蘇秋金與陳怡珍也來現場共襄盛舉，感受溫馨氣氛。





家庭教育中心表示，台灣的人口結構逐漸改變，進入高齡少子化社會，許多孩子都是隔代教養，因此舉辦活動讓祖父母、父母與下一代的代間關係能夠更緊密；不但有祖父母帶著孫子女進場走秀，亦安排遵循古禮儀式的寶寶抓周，設置了聰明門及智慧鑼，讓通過聰明門的寶貝能夠開智慧。此外，現場亦設計祖孫同樂的闖關遊戲，設置彈珠台、踢毽子、尪仔標及跳格子等懷舊的關卡，周邊亦有祖孫推桿體驗及氣球DIY，使長幼三代透過遊戲，營造一家三代幸福回憶。