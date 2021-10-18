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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻自曝情治單位曾派人接觸　「當時嫌麻煩就說不要」

▲▼ 民進黨立委黃國書 。（圖／記者崔至雲攝）

▲民進黨立委黃國書坦承曾為情治單位線民。（圖／記者崔至雲攝）

記者杜冠霖／台北報導

台中市立委黃國書遭爆料大學時代當過國民黨線民，遭民進黨新潮流開除，並在17日凌晨坦承當過線民，為負起政治責任退出民進黨，在本屆任期屆滿後不再尋求連任。對此，周玉蔻表示，當年自己出國留學前也有情報局的人來接觸，一個月300美金，「但自己可能嫌麻煩吧，當時就說不要。」

周玉蔻指出，大部分四年級生在新聞工作或留學過程中，都有做線民的誘惑，自己出國留學以前，曾有情報局的人跑來談，說一個月300美金，當時出國都要有留學生座談，名單都在情治單位手上，「自己可能嫌麻煩吧，當時說不要就結束。」

對於調查局吸收線民的方式，周玉蔻表示，1980年代300美金很多，但當時因為害怕沒答應，不過自己如果是被調查的當事者當然也會生氣。

國民黨主席朱立倫日前受訪被問及此事時，則稱黃是情治單位的線民，並非國民黨。對此，周玉蔻指出，朱立倫大可批判黨國時代的白色恐怖，但他居然說那是情治單位做的，「像樣嗎！」

據促轉會委託台大執行的研究報告內容指出，調查局於1980年代在全國布建的線民總數超過3萬人，試圖組成滴水不漏的社會監控網絡。

報告內容刊載，國民黨政府對人民與組織的監控非常廣泛。根據調查局在1981年3月編印的「布建工作手冊」，一般布建實施的目的，是要「全面掌握社會有關安全及犯罪活動情況」，全國預定布建線民人數達3萬線民；其中應有40%平均分布各行政村里，另外60%則要「平均分布於社會結構各層面」，可見社會監控多麼廣泛而嚴密。

針對雙方的合作模式，一律採取單線領導，一般布建每月至少聯繫一次以上；重點布建每月聯繫2次以上；內線布建及偵破布建應經常保持聯繫。至於待遇部分，偵破、內線、重點布建每月支領新台幣1000元至2萬元不等，一般布建則沒有固定薪資。

報告也表示，透過分析監控檔案，發現遭監控的學生社團或宗教團體，經常會被打入或拉出數名線民，這些線民通常與固定調查員合作，同一樁監控案件可能由好幾位調查員共同負責，再透過所屬調查處站向調查局回報偵查進度或接收監控指令。

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