促轉會：調查局1980年代布署逾3萬名線民　組成社會監控網絡

▲民進黨立委黃國書坦承曾為情治單位線民，促轉會呼籲勿獵巫，個別究責應依循法源。（圖／記者崔至雲攝）

文／中央社記者游凱翔台北17日電

民進黨立委黃國書承認在大學時代曾為情治單位進行政治偵搜。據促轉會委託台大執行的研究報告內容指出，調查局於1980年代在全國布建的線民總數超過3萬人，試圖組成滴水不漏的社會監控網絡。

黃國書遭媒體報導學生時期曾是國民黨線民，黃國書今天在臉書貼文為當時的行為向所有朋友道歉，並將退出民進黨及黨團運作，不再尋求連任。

根據促進轉型正義委員會於民國108年至去年3月間，委託台灣大學所做的「威權統治時期校園與社會監控之研究」報告，內容指出，利用線民對特定個人與群體進行監控，是國家壓迫的一環。

報告內容刊載，國民黨政府對人民與組織的監控非常廣泛。根據調查局在1981年3月編印的「布建工作手冊」，一般布建實施的目的，是要「全面掌握社會有關安全及犯罪活動情況」，全國預定布建線民人數達3萬線民；其中應有40%平均分布各行政村里，另外60%則要「平均分布於社會結構各層面」，可見社會監控多麼廣泛而嚴密。

針對雙方的合作模式，一律採取單線領導，一般布建每月至少聯繫一次以上；重點布建每月聯繫2次以上；內線布建及偵破布建應經常保持聯繫。至於待遇部分，偵破、內線、重點布建每月支領新台幣1000元至2萬元不等，一般布建則沒有固定薪資。

報告也表示，透過分析監控檔案，發現遭監控的學生社團或宗教團體，經常會被打入或拉出數名線民，這些線民通常與固定調查員合作，同一樁監控案件可能由好幾位調查員共同負責，再透過所屬調查處站向調查局回報偵查進度或接收監控指令。

至於跨縣市的監控案件（例如台大師生到外縣市活動），會由外縣市調查員利用當地線民回報被監控者的言行動態，再將這些情報直接傳回調查局；此外，調查局為強化大專院校安定工作，另由調查局第二處循保防體系在各大專院校建立重點布建1000人左右。根據統計，調查局於1980年代在全國布建的線民總數超過3萬人以上，試圖組成滴水不漏的社會監控網絡。