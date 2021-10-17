黃國書稱被迫當線民　羅文嘉：下台階說詞莫當歷史事實

▲羅文嘉。（資料照／記者徐斌慎攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委黃國書遭爆料學生時代當過情治單位的線民，因而被新潮流除名。黃國書17日凌晨在臉書除了坦承，大學時代曾被迫協助情治單位政治偵蒐工作，他也宣布退出民進黨且不再連任。對此，曾是野百合學運要角的民進黨前秘書長羅文嘉則認為，「被迫」可當下台階說詞，切莫切莫當做歷史事實。

黃國書表示，大學時代被迫協助情治單位政治偵搜工作，大學時認識反對運動的朋友，不知何時被情治人員盯上，後來被約談，告知他和政治叛亂犯交往會有麻煩，針對政治犯和學運人士，當局可能有迫害行動，若提供情資會有保護傘，也會讓偵搜對象和往來學生免於不測，「在幾次約談下，我相信了這位情治人員的說法，在其脅嚇下，我同意其要求，當時的想法只是希望大家都平安。這段過往發生在戒嚴時期，迫於無奈，也跟當事人表達愧歉。」

對此，羅文嘉17日在臉書表示，誰不在那個時代下呢？為什麼有人選擇挺身對抗強權，有人為強權辯護，有人堅持不受誘惑，有人成為黨國支薪佈建，「按月支薪、按時回報、內容鉅細彌遺、詳實準確，時間持續不知多少年，此之謂被迫，可以當做下台階說詞，但切莫當做歷史事實」。

羅文嘉指出，轉型正義不是黨派間的互吐口水，也不是派系或個人間的恩怨情仇，是在「事實真相、責任承擔、記取教訓」的歷史是非軸線上明確標示，不是和稀泥式的短線操作，「看遠一點吧！」

▼黃國書。（資料照／記者屠惠剛攝）

