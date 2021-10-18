黃國書認當「國民黨線民」　林佳龍：參考德國給加害者自白免責期

▲林佳龍認為，轉型正義應該參考德國，給予加害者免責自白期。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

台中市立委黃國書遭爆料大學時代當過國民黨線民，遭民進黨新潮流開除，並在17日凌晨坦承當過線民， 為負起政治責任退出民進黨，在本屆任期屆滿後不再尋求連任。對此前交通部長林佳龍建議，應該參考德國，給加害者自白免責的機會。

▲立委黃國書坦承當過國民黨線民，並且退黨不再連任。（圖／記者崔至雲攝）



林佳龍在臉書發文表示，「國書和我是多年的好朋友」，知道有關他的訊息時，心情格外複雜，也以老同事的立場，對他表達了關心，我們更不應否定他這些年來在教育文化議題上的努力，國書宣布退出民進黨，未來也不再參選立委連任，「身為政治人物，能誠實面對過去，負起責任，並真心改過是很重要的態度」。

林佳龍說，黨國威權統治，對於台灣社會進行系統性的迫害，扭曲時代也扭曲人性，不管是加害者、被害者或是台灣社會，都需要從轉型正義中得到救贖與和解，如此，台灣才能在愛與自由裡，成為健全的民主社會，邁向正常國家。

林佳龍認為，面對直接、間接加害者，我們應有更符合人性的機制，協助他們誠實面對、勇敢負責、真心改過、進而終生彌補，政府可參考德國等國家的機制，立法給予加害者在一定期限內登記自白免責的機會，「終究，我們需要的是真相，而不是仇恨」。

▲林佳龍針對黃國書曾當過「國民黨線民」議題，重申落實轉型正義的必要。（圖／取自林佳龍臉書）



林佳龍強調，「被害者有權知道真相」，知道國家機器曾對他們做過什麼事情，也唯有查明真相，才能對被害者受創的心進行修復，避免轉型正義被簡化成個人仇恨，這之後才能談要放下什麼，又要原諒什麼，類似「過去就讓它過去」的主張，無疑是對被害者苦難的漠視，也可能因此再度發生類似的不義壓迫。

林佳龍說，轉型正義的真正意義，在於對暗黑歷史的真相追求。國民黨主席朱立倫所言，大時代的情治單位，與國民黨無關，完全是背離歷史的說法，威權統治時代，黨國一體，豈是可以分割的事實？

▲林佳龍痛批朱立倫對轉型正義議題的說法背離事實。（圖／國民黨文傳會提供）



林佳龍說，掀開歷史創痛，並不是為了清算個人，而是為了持續書寫歷史，因為這些歷史至今仍影響社會集體意識。若國民黨能誠實面對自己曾是加害者的身分，交出黨內組織涉及轉型正義的檔案資料，才能與台灣社會共同面對過去，面向未來。

林佳龍期盼，「有那麼一天，我們的社會能做到真正的和解，而我們能告訴下一代，那些我們為了愛與自由、為了正義與和諧所努力的事。讓他們能帶著完整的身世，自信勇敢地走向世界」。

林佳龍最後強調， 促轉會所取得的調查局檔案只是冰山一角，警備總司令部、國防部軍情局和政戰監察系統、國民黨內部檔案（如知識青黨部、海外工作會、文化工作會等單位），許多資料恐怕已經被銷毀，或正在被銷毀中，必須儘快搶救！

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