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五倍券享好康！「來趣台東」3大旅遊線　8條農村新玩法報你知

▲▼「來趣台東」精選8條農遊行程，歡迎大家一起來台東農村旅遊，體驗美好生活感受。（圖／水保局台東分局提供）

「來趣台東」精選8條農遊行程，歡迎大家一起來台東農村旅遊，體驗美好生活感受。（圖／水保局台東分局提供）

記者王兆麟／台東報導

行政院農委會水保局台東分局推薦曾獲金牌農村、通過優遊農村評鑑的經營主體，精選8條農遊行程，16日上午辦理「來趣台東優遊農村FUN心玩」記者會暨台東在地產業季節活動，歡迎大家一起來台東農村旅遊，體驗美好生活感受。

為推廣台東地區的農村旅遊，並鼓勵民眾持五倍券消費，水保局台東分局特別規劃了8條農遊行程，各分佈於台東縣內三大旅遊線上，希望讓遊客能夠多停留在台東，欣賞美拍「台東藍」、暢遊山海之間，以及感受自在的生活感受，新規劃農遊行程分別為：縱谷地區的關山米國學校、電光社區發展協會、鹿野饗嚮台東、初鹿梨迦初走甜品店等；海岸線的成功福和成餅店、都蘭足渡蘭手工皂坊；南迴地區的卜拉米農坊、峰忠傳奇（小米學堂）。而且民眾持五倍券消費，還會有特別的優惠好康，優惠僅到12月30日止，且數量有限，預購從速。

▲▼「來趣台東」精選8條農遊行程，歡迎大家一起來台東農村旅遊，體驗美好生活感受。（圖／水保局台東分局提供）

記者會現場開放好吃、好玩的免費體驗。

水保局台東分局農村營造課長黃秀慧表示，台東地區農村旅遊受到疫情影響，在地產業發展也連帶受到影響，但分局仍積極辦理農村旅遊服務品質提升工作坊，鼓勵各經營主體將危機化為成長動力，重新檢核自身弱點與修正，積極迎合市場趨勢，增加散客市場的行銷與出團率，或是研發線上體驗活動，遊客不用出門卻能在家中購買使用台東在地的產品等方式，期盼增加多元的行銷管道，才能避免在疫情反覆下，仍有收入來源保障永續經營。

▲▼「來趣台東」精選8條農遊行程，歡迎大家一起來台東農村旅遊，體驗美好生活感受。（圖／水保局台東分局提供）

記者會當天還安排有農遊經營主線，現場開放好吃、好玩的免費體驗，歡迎民眾線上報名參加，數量有限報名從速；透過農村旅遊體驗吸引遊客來玩，不只推廣感受台東自在的生活步調，更期盼能協助在地農產品銷售與週邊產業的發展，創造地方創生，人才回鄉的可能性。

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