情侶跨年餐爽吃850元「沒付錢就走」！老闆PO照急尋人：請回來結帳

▲小情侶消費了850元。（圖／翻攝自Facebook／東港五四三）



記者施怡妏／綜合報導

一對年輕的小情侶，跨年夜到屏東一間知名啤酒屋消費850元，用餐完後，竟然未結帳就直接走掉，店家調閱監視器，將兩人的照片PO上網，並喊話「麻煩兩位有看到請麻煩回來結帳，感謝」。然而，警方也在貼文底下留言，表示並未接獲報案，建議店家可逕至派出所報案，以利案件查處。

該店家在臉書「東港五四三」PO文，一對情侶昨日到店用餐，怎料還沒結帳就離開了，店家事後PO出監視器畫面以及帳單，佛心提醒「麻煩兩位有看到，請麻煩回來結帳」。

▲店家將兩人身影PO上網。（圖／翻攝自FB東港五四三）

對此，不少網友猜測，可能是忘記結帳，「可能忘記了吧，看到快回去結帳吧」、「互相以為對方結帳了嗎」、「可能忘記結帳，但是也是有可能吃霸王餐」。但也有人認為，可能是預謀好的，「看起來很像是故意不付，腳步走的很急，女生神情感覺很緊張，雙手放在前面不停沾抖著，建議報警處理」。也有人指出，「穿布鞋背包包，有可能是外地人」、「外地人的話也看不到這社團啊」。

貼文也釣出東港分局東濱派出所所長留言，「我是東港分局東濱派出所所長，有關原PO所反映之內容，建議可逕至派出所報案，以利案件查處；若需警方協助，請循正式管道報案，才不致延誤時效及影響權益。」就有網友笑說，「所長您太直接了，老闆是要給人改過的機會」。

▼警方在貼文底下留言。（圖／翻攝自FB東港五四三）