高中女遭控牛郎店玩鴨不給錢　意外扯出黑幫堂主性侵逼她翻供

▲竹聯幫雷堂堂主張華茂被控教唆恐嚇性侵被害人和解翻供。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

竹聯幫雷堂堂主張華茂6年前因性侵女高中生被判刑定讞，得知被他性侵的被害人小熊在牛郎店賴帳13萬多元，張找女友出面協助調解不成，牛郎店控告小熊詐欺，小熊到案透露，其實是張華茂為了要把性侵案翻案，恐嚇強迫她收錢寫自白書，好讓張華茂提再審自清，但台北地檢署根據LINE對話紀錄等事證，認為證據不足，處分不起訴張等4人。

▲性侵案被害人後來到酒店上班，卻被牛郎店指控詐騙消費款13萬多元。（示意圖／pixabay）

張華茂綽號石頭，因在2015年間性侵當時未成年的小熊，2018年7月被最高法院判刑4年2月定讞，但張華茂並沒有馬上報到入監而通緝，就在張華茂躲藏逃亡的這段期間，到酒店上班的小熊在2018年10月間，和朋友到中山北路的知名牛郎店消費3次，事後遭牛郎店追討積欠的13萬4700元，負責追討的葉姓男公關姊夫剛好就是張華茂的員工。

小熊認為早己繳清自己當時的消費額度，但葉姓男公關仍帶著許姓姊夫在11月20日登門討債，在談判過程中，雙方提到共同認識的「張華茂」，許男打電話找張華茂商量後，由張的潘姓女友到場協調。

事後小熊仍然沒有把錢還給牛郎店，因此被控告詐欺，檢察官調查後認為事證不足，已經先處分不起訴小熊，不過小熊到案時驚爆，2018年11月20日那天的談判，張華茂涉嫌教唆女友、許男等人，逼她簽下自白書，承認自己沒有被性侵，以利張華茂翻案，還強迫她收下20萬元和解金。

▲被害人表示現場就有付清自己的消費款，否認欠牛郎店的錢。（示意圖／Pixabay）

檢察官簽分另案偵辦張華茂等4人涉嫌教唆、恐嚇等罪，但張的員工許男辯稱，當時是小熊主動說要找張華茂，原因是她媽媽當年欠債，所以逼她說被張華茂性侵，「如果你有認識他，是否可以幫我打電話給他，我要跟他道歉順便請他幫忙我把這些問題解決」。

此外，代替張華茂到場的女友也提供LINE對話紀錄，顯示她事後還曾請小熊確認，有沒有把自白書拿給律師和家人確認內容，對話中完全看不出小熊有害怕的樣子，查無小熊被強暴、脅迫簽署自白書，或者被迫收下和解金的事證，更無從認定張華茂教唆女友或葉姓男公關以及許男等人去恐嚇小熊，因此處分張等4人都不起訴。另外張涉性侵部分，先前已經被捕入監，2021年4月間獲假釋出獄。

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