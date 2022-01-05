新北貢寮龍崗社區生態復育工程　百年埤塘重生打造社區新亮點

▲新北貢寮龍崗社區生態復育工程。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局協助貢寮龍崗社區農村再生執行計畫，完成吉林下埤塘生態復育工程，修繕既有埤塘，有效解決農作水源問題，除了提升荒地耕作意願，活化土地利用，也恢復農塘良好生態環境，工程將周遭環境改善一併規劃，更為社區增添休閒好去處。

龍崗社區為保留許多順著山勢開闢之水梯田，積極將原已荒蕪無人耕作之土地復耕，形成美麗的梯田景觀。該地區旱、雨季明顯，旱季有耕種水源不足問題，早期即以埤塘蓄水來解決灌溉問題，吉林下埤塘位於龍崗社區較上游處，是附近農業灌溉主要取水來源。

利用下雨時收集逕流而形成水塘，已有百年歷史，水塘滿水位約3公尺，前人以塊石堆砌豎井，於不同高度留設出水孔來分段取水灌溉，並鑿石成管作為排水路，埋設於池底以連接灌區；埤塘也是鳥類棲息地，與水中生物及周邊自然植生環境形成完整生態系統。

▲休閒步道為假日體驗自然好去處。

但由於池體及池壁年代已久，有部分損壞及漏水，原有豎井也損壞，為恢復埤塘功能，市府農業局積極協助社區提報並執行「龍崗社區吉林下埤塘生態復育工程」，並將周遭環境納入並改善，為社區居民打造休閒綠帶。

農業局指出，整修工作採傳統砌石工法，並配合現地黏土填縫止水，依循古早取水方法設置豎井來控制水位，也留設階梯作為維修通道兼做生態廊道使用；環境改善部分則規劃在埤塘邊配合既有步道栽植櫻花、青楓、桂花、杜鵑等景觀植物以及現地野薑花、山蘇等，並增設木棧景觀平台。

農業局表示，工程於2021年9月開始施作，適逢東北季風季節，工區位處迎風面經常下雨且埤塘遇雨非常泥濘，都大大增加施工困難度，經施工團隊克服困難積極趕工，於2021年11月底如期如質完工，工期90天。

龍崗社區理事長張達祥表示，埤塘恢復蓄水不只是恢復了灌溉功能，讓民眾有意願復耕，也恢復了自然生態環境與農村生活景觀，地方團體與政府機關互相合作才是農村再生永續發展的關鍵，感謝新北市政府農業局一直以來的輔導與支援，使社區得以持續推動農村營造。

農業局長李玟表示，農業局長期輔導社區推動友善耕作與生態保育觀念，社區也逐漸找回生態多樣性，農業局將持續協助農村再造，找回農村生氣，也提供民眾假日休憩、體驗自然好去處。

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